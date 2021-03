Test OnePlus 9 Pro : le flagship avec photo en qualité Hasselblad

Le smartphone OnePlus 9 Pro représente le nouveau fleuron de la marque avec cette année la nouveauté d'un partenariat avec Hasselblad pour améliorer une partie photo qui pouvait être perfectible sur les modèles antérieurs. Des améliorations logicielles (calibration, étalonnage) à la lentille freeform de l'ultra grand angle, OnePlus tente ici d'améliorer ce qui pouvait faire l'objet de critiques auparavant. Pour le reste, on retrouve un puissant SoC Snapdragon 888 et un écran AMOLED soigneusement calibré. De quoi en faire un nouveau hit ?

Test OnePlus 9 Pro

L’année 2020 a été riche pour la marque OnePlus avec toujours le lancement de smartphones de référence, mais aussi l’arrivée d’une nouvelle série se positionnant en milieu de gamme avec les modèles Nord, voir nos tests du OnePlus Nord et du OnePlus Nord N10 5G.

Avec pas moins de trois variantes étendant la présence du fabricant sur le milieu et même vers l’entrée de gamme, c’est un unique modèle OnePlus 8T qui a renouvelé le haut de gamme sur le second semestre l’an dernier.

Pour cette nouvelle année 2021, revoici donc deux modèles premium avec le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro annoncés un peu plus tôt que d’habitude pour profiter d’une commercialisation rapide.

Le OnePlus 9 Pro constitue le nouveau fleuron de la marque avec la nouveauté cette année d’un partenariat avec Hasselblad sur la partie photo. Cette alliance est annoncée pour trois ans et va permettre des évolutions logicielles comme matérielles pour améliorer la qualité photo, qui a pu constituer une petite faiblesse ces dernières années par rapport à d’autres acteurs.

OnePlus va ainsi à son tour pouvoir compter sur une marque de renom pour appuyer la qualité photo de ses smartphones en commençant par des éléments comme l’étalonnage des couleurs et la calibration des capteurs, et l’apport d’éléments propres à l’univers Hasselblad.

OnePlus propose toujours un superbe écran AMOLED légèrement incurvé, un Soc Snapdragon 888 avec solution de refroidissement avancée et une charge filaire 65W, la nouveauté venant surtout de la charge sans fil de 50W.

Ne cédant pas à la tendance amorcée par Apple, Samsung et quelques autres, OnePlus continue de livrer un chargeur 65W dans la boîte qui permettra aussi un usage Power Delivery (USB-PD) de 45W.

Caractéristiques du OnePlus 9 Pro

8,7 mm d'épaisseur pour 197 g

Android 11 avec surcouche OxygenOS 11

Affichage 6,7 pouces QHD+ Fluid AMOLED 2.0 au ratio 20,1:9 et support sRGB / Display P3, profondeur de couleur 10-bit

SoC Snapdragon 888 octocore avec modem 5G Snapdragon X60

8 ou 12 Go RAM LPDDR5 / 128 ou 256 Go stockage UFS 3.1 (sans extension)

Lecteur d'empreintes sous l'écran

Poinçon en angle avec capteur photo avant 16 megapixels

Quadruple photo arrière :

- Principal 48 MP Sony IMX789 custom avec lentille 7P et OIS / EIS, F/1,78

- Ultra grand angle 50 MP Sony IMX766 avec lentille freeform et 7P, F/2,2

- Téléobjectif 8 MP F/2,4 avec zoom optique x3,3

- Capteur monochrome 2 MP

Enregistrement vidéo en 8K / 30 fps, 4K 30 / 60 / 120 fps et Super Slow Motion, Time Lapse

WiFi 6 / Bluetooth 5.2 / NFC / GPS / Glonass / Galileo / Baidou / A-GPS

Batterie 4500 mAh dual cell avec Warp Charge 65T filaire / Warp Charge 50 Wireless (sans fil) / Recharge sans fil inversée

USB-C et chariot Dual SIM 5G

Compatible 2G à 5G en bande Sub-6 GHz et mmWave

Prix de référence en France : 8 Go / 128 Go à 919 €, 12 Go / 256 Go à 999 €



Le OnePlus 9 Pro entre en précommande ce 23 mars à 16h30 sur le site officiel de OnePlus avec en cadeau le dock pour charge sans fil 50W (d'une valeur de 69,90 €) ou les écouteurs TWS OnePlus Buds.

Il sera commercialisé le 31 mars sur le site OnePlus, chez Amazon et chez Fnac et Darty en trois coloris : Morning Mist (que le modèle 128 Go), Pine Green et Stellar Black.





Design

On ne change pas une équipe qui gagne, mais on peut un peu modifier sa composition. Le OnePlus 9 Pro reprend les grandes lignes du design de son prédécesseur en ajoutant une patte nouvelle visible à l’avant avec un affichage légèrement incurvé sur les tranches et à l’arrière un grand bloc photo et de nouveaux coloris particuliers.

Ecoutant les critiques concernant les affichages très incurvés sur les tranches, avec les problématiques ergonomiques déclenchant des interactions inopinées, OnePlus conserve une incurvation sur les côtés, mais qui reste assez discrète.

L’écran repose sur une dalle AMOLED Fluid Display 2.0 avec poinçon en angle pour le capteur photo 16 megapixels et l’on retrouve un rafraîchissement d’écran 120 Hz, mais avec une subtilité : l’utilisation du matériau LTPO (Low Temperature Polycrystalline Oxide) va permettre d’apporter un fonctionnement adaptatif de 1 à 120 Hz en fonction des applications utilisées, de façon à limiter l’impact sur l’autonomie.

L’écran mesure 6,7 pouces de diagonale et offre une résolution maximale QHD+, avec une belle luminosité maximale de 1300 nits qui facilitera la lisibilité en plein soleil et un mode Hyper Touch destiné aux gamers.

Le cadre du OnePlus 9 Pro est en aluminium et est marqué de plusieurs lignes d’antennes savamment disposées et l’on retrouve la disposition des touches avec celles de volume à gauche et le bouton d’alimentation et le traditionnel slider de notification à droite.

Le smartphone fait l’impasse sur la prise jack 3,5 mm et ne propose pas de fioritures comme un port infrarouge. On trouvera une fine grille de haut-parleur à la frontière de l’écran et de la bordure supérieure et une grille plus imposante à côté du port USB-C, la trappe pour la double carte SIM étant de l’autre côté.

A l’arrière, un grand bloc photo en angle, et dépassant de la coque, montre deux grands capteurs (principal et ultra grand angle) et deux plus petits (téléobjectif et monochrome). On y trouve en bonne place le logo Hasselblad.

Le dos est en verre et le modèle testé ici profite du coloris Morning Mist avec un effet miroir à la base qui devient plus flou vers le capteur, comme une impression de condensation. C’est assez aguichant même si l’aspect glossy clair n’échappera pas aux traces de doigts. OnePlus propose toutefois aussi des coloris mats.

Avec 197 g et mm d’épaisseur, le OnePlus 9 Pro est modérément lourd et offre une bonne prise en main. L’attrait de l’écran est immédiat, entre qualités visuelles et réactivité de l’interface, donnant bien l’impression d’avoir à faire à un produit premium.

On notera la certification IP68 de la coque la protégeant des aspersions, mais aussi des immersions et ne laissant ainsi plus de doutes sur son niveau de protection.





Performances

Partenaire régulier de Qualcomm depuis les débuts, OnePlus ne pouvait pas faire l’impasse sur le SoC premium de ce dernier pour ses flagships. Le OnePlus 9 Pro propose donc logiquement un SoC Snapdragon 888 qui apportera toutes les performances de la plate-forme gravée en 5 nm et les qualités de son modem 5G Snapdragon X60.

L’ensemble est épaulé par de la mémoire LPDDR5 pour la RAM et UFS 3.1 pour le stockage (non extensible), offrant de hautes vitesses de transfert et assurant de la réactivité pour lancer des applications ou sauvegarder des fichiers, dont des fichiers vidéo lourds.

OnePlus 9 Pro : AnTuTu / Geekbench

OnePlus 9 Pro : 3DMark - Wild Life



Avec un tel processeur, qui apporte aussi une compatibilité WiFi 6 et Bluetooth 5.2, les résultats dans les benchmarks (modèle testé avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage) sont bien sûr dans le haut du panier. Le smartphone sait répondre à toutes les sollicitations, des applications gourmandes aux derniers jeux du moment, avec beaucoup de réactivité.

Sur ce modèle, OnePlus a revu le système de refroidissement multicouche en agrandissant la chambre à vapeur et en étoffant les couches de graphène. Le OnePlus 9 Pro pourra ainsi constituer un smartphone gaming complet et performant avec toujours le passage en 90 fps sur certains jeux (Fortnite) ou l’Hyper Touch.

Thème clair ou thème sombre

Le smartphone est livré sous Android 11 avec surcouche OxygenOS 11. On retrouve ici les multiples possibilités de personnalisation propres à l’interface et de nombreux réglages pour créer sa propre expérience mobile.

Les services de OnePlus sont présents, comme le Mode Zen ou le Mode Lecture, et le passage au thème sombre se fait d’un simple appui dans les raccourcis. Il sera notamment possible de régler finement la colorimétrie de l’écran et l’on retrouve certains aspects comme le lissage d’animation ou le réglage de l’écran ambiant (Always On Display).

Il n’y a pas de changements majeurs depuis le OnePlus 8T et l’on retrouve ici la cohérence d’une interface peaufinée au fil des années, avec peu d’applications tierces et beaucoup de choix pour profiter de “son” smartphone.

Le OnePlus 9 Pro embarque une batterie de 4500 mAh composée de deux cellules. Si la charge filaire reprend le Warp Charge 65T du OnePlus 8T, avec seulement 28 minutes pour une charge complète,, la charge sans fil refait son apparition après avoir été écartée sur le modèle précédent.

Et elle ne fait pas dans la demi-mesure puisqu’il s’agit ici d’un mode Warp Charge 50 Wireless, soit 50W en sans fil. Il faudra utiliser un dock spécial pour en profiter (vendu séparément), mais cela permettra une charge complète sans fil en moins d’une heure, 43 minutes exactement.

Le dock permet de charger le smartphone à la verticale ou à l'horizontale et il dispose d'un câble USB-C détachable. Il suffira de le relier au chargeur pour disposer d'une solution de recharge sans fil rapide.

Cela fonctionne très bien, mais le smartphone monte un peu en température à l'issue du chargement, la coque devenant tiède, sans être brûlante.

OnePlus continue de proposer un chargeur 65W dans la boîte, assez imposant du fait qu’une partie des composants normalement dans le smartphone y sont déportés, et il permet en outre une charge PD (Power Delivery) de 45W.

En soi, le OnePlus 9 Pro offre une autonomie d'une bonne journée et demie en usage standard, mais cela dépendra bien sûr de l'utilisation de chacun ainsi que du recours à la connectivité 5G (non testée ici).





----

Appareil photo

La partie photo a souvent été montrée du doigt comme l’un des points faibles des smartphones OnePlus. Si la qualité générale restait très bonne, la photo en basse lumière ou de nuit pouvait rester un peu en retrait par rapport à d’autres smartphones premium, notamment Huawei.

Conscient que la photo mobile reste un aspect incontournable dans l’achat d’un smartphone, et plus encore quand il fait partie du haut de gamme, mais sans vouloir pour autant tomber dans la course aux megapixels ou aux fonctionnalités extravagantes, le fabricant fait le choix de rester sur une proposition raisonnable en la renforçant sensiblement grâce à un partenariat signé avec la marque Hasselblad.

Cette alliance sur trois ans, qui met en jeu un investissement de 150 millions de dollars et la mise en place de plusieurs laboratoires de R&D, doit permettre des améliorations à la fois logicielles et matérielles.

C’est aussi la possibilité d’accoler au nom OnePlus celui de Hasselblad, bien visible sur les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, comme plusieurs fabricants l’ont fait avec d’autres spécialistes de la photo.

Dans un premier temps, les efforts ont d’abord porté sur l’étalonnage des couleurs, la calibration des capteurs et les algorithmes de photographie computationnelle, de manière à assurer un rendu naturel même dans les scénarios compliqués, très contrastés ou faiblement lumineux.

OnePlus 9 Pro : riche en détails, exposition équilibrée

OnePlus 9 Pro : zoom intermédiaire

OnePlus 9 Pro : zoom x30



Cela passe également par une personnalisation de certains aspects comme le bouton orange typique de Hasselblad dans l’application photo, un mode Pro étendu, un son d’obturateur ou encore un filtre spécial rappelant l’univers du spécialiste de la photo.

Pour le OnePlus 9 Pro, le bloc photo, de bonne taille au dos du smartphone, comprend quatre modules :

principal Sony IMX789 custom 48 megapixels

ultra grand angle Sony IMX766 50 megapixels

téléobjectif 8 megapixels

capteur monochrome

Comme on le voit, OnePlus reste sur une configuration de 48 megapixels pour son capteur principal en considérant qu’il s’agit toujours du meilleur compromis pour la qualité générale tout en ayant effectué un travail de personnalisation pour optimiser le module avec Sony et partagé avec Oppo (qui l’utilise dans l’un de ses propres smartphones).

Le module 1/1,43 pouce exploite plusieurs technologies comme le OCL (2x2 On Chip Lens) permettant une mise au point plus efficace et rapide, le support du format RAW 12-bit, le native ISO ou le DOL-HDR (capture de l’image à différentes expositions pour en créer une synthèse équilibrée).

Le capteur monochrome vient par ailleurs en soutien pour apporter plus de détails grâce à l’absence de filtres couleur.

Capteur principal

Ultra grand angle, teinte du ciel moins soutenue

Zoom maxi x30, capture d'un détail

L’autre grand capteur est un ultra grand angle de 50 megapixels Sony IMX 766 avec un gros module 1/1,56 pouce pour capter beaucoup de lumière et réduire le bruit. Il utilise en outre pour la première fois une lentille freeform qui permet de réduire fortement les distorsions aux marges de l’image (OnePlus indique une distorsion résiduelle de 1%, contre 10 à 20% habituellement sur les modules ultra grand angle).



L’ultra grand angle pourra aussi fonctionner en mode macro (distance minimale de 4 cm) avec l’atout de sa lentille spécifique et de son grand capteur lumineux.

Le téléobjectif de 8 megapixels assure pour sa part un zoom optique 3,3 tandis que le smartphone permet de profiter d'un zoom numérique jusqu'à x30. Les valeurs restent raisonnables pour ne pas faire de fausses promesses, mais il est accompagné d’une stabilisation OIS qui permettra de limiter le flou. A l'usage, il y a quelques petites pertes de focus lors de la prise de vue, mais cela n'empêche pas de pouvoir capturer un détail.

OnePlus 9 Pro : mode macro

Le mode macro, qui utilise le capteur principal, fournit des clichés détaillés et lumineux, offrant un rendu souvent plus satisfaisant que des capteurs dédiés parfois à la peine dans le rendu des couleurs ou freinés par une ouverture trop restreinte.

Le OnePlus 9 Pro s’annonce aussi comme un puissant outil vidéo avec une capacité d’enregistrement vidéo en 8K / 30 fps et jusqu’en 4K / 120 fps pour du slow motion de qualité, avec des astuces comme le mode portrait vidéo (sujet net sur fond flouté) et de la vidéo hyperlapse avec le capteur ultra grand angle.

Avec de bonnes conditions de lumière, les différents capteurs photo se débrouillent très bien. On peut observer quelques légères différences de teintes selon le module utilisé, mais l'ensemble est plutôt bien équilibré, même dans des situations assez contrastées, préservant bien les détails.

OnePlus 9 Pro : mode paysage nocturne

En mode paysage nocturne, on obtient également de très bons résultats. La scène est riche en détail (on peut lire la plaque sur la fontaine et deviner les décorations sur l'église en arrière-plan) avec une illumination équilibrée.

La lumière issue des lampadaires est délicate et ne produit pas de grosses masses lumineuses indistinctes, tandis que même le détail des branches et des feuilles dans le ciel nocturne est préservé.

On est loin des résultats un peu brouillon et granuleux de certains modèles OnePlus antérieurs et il y a là de quoi véritablement réaliser de beaux clichés nocturnes.

Les plus exigeants pourront se frotter au mode Pro avec Hasselblad donnant accès à l'ensemble des réglages du capteur. A noter que le OnePlus 9 Pro supporte le format RAW-12 bit incorporant encore plus de données pour une édition avancée des clichés.

Un mot sur le mode Tilt Shift introduit avec la série OnePlus 9 et traduit dans l'application par " changement d'inclinaison". Il permet de créer des photos donnant l'impression de photographier une maquette.

On n'a pas beaucoup eu le temps de le tester, mais il s'avère déjà que le résultat fonctionnera mieux avec une vue en plongée et un champ de vision très large. OnePlus adore ajouter une petite fonction spéciale à chaque génération et on ne doute pas que cela permettra de créer des photos étonnantes avec un peu d'imagination.





---

Conclusion

Le smartphone OnePlus 9 Pro constitue une belle addition à la série et confirme le statut premium de cette partie de la gamme du fabricant, ce qui a été rendu possible par l'arrivée des smartphones Nord.

OnePlus n'est plus obligé de faire de multiples concessions pour tirer les prix vers le bas et peut proposer une expérience de flagship complète. Pour autant, la marque ne cherche pas à épater par des fonctionnalités extrêmes et cherche au contraire à condenser une expérience optimale.

Point de zoom ultra ou super microscope ici, la partie photo vise un usage polyvalent et resserré sur ce que les capteurs ont à offrir de meilleur, aidé en cela par la nouvelle alliance avec Hasselblad.

La présence du SoC Snapdragon 888 vient apporter toute la puissance nécessaire, avec des composants mémoires de qualité assurant des vitesses de transfert élevées. OnePlus fait toujours malheureusement l'impasse sur l'extension de stockage.

On saluera aussi l'aspect pratique de la charge rapide filaire 65W, avec sa petite demi-heure pour une charge complète, et le retour d'une charge sans fil qui, avec 50W, gagne en rapidité au point de dépasser la charge filaire d'autres modèles premium.

De son côté, OxygenOS 11, inauguré avec le OnePlus 8T, conserve l'attrait d'une interface épurée et riche en personnalisations, sans compter ses modes spéciaux (Zen, gaming, lecture...).

il reste que le OnePlus 9 Pro reste dans des tarifs tutoyant les 1000 €. C'est certes moins que certains modèles premium de la concurrence, mais c'est désormais un positionnement assumé et laissant de la place en dessous pour placer d'autres smartphones un peu plus légèrement équipés.



