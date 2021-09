OnePlus 9 et 9 Pro : retrouvez l'expérience du mode XPan de Hasselblad

OnePlus étend son partenariat avec Hasselblad pour apporter dans une grosse mise à jour le mode XPan reproduisant l'expérience de ce célèbre appareil photo sur les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro.

En se rapprochant de Hasselblad à l'occasion d'un partenariat stratégique sur plusieurs années, le fabricant de smartphones OnePlus va pouvoir proposer une expérience photographique spécifique sur ses appareils mobiles, en commençant par les OnePlus 9 et 9 Pro.

L'association a débuté par une calibration des capteurs et de leur colorimétrie avec des ajouts cosmétiques rappelant l'univers de Hasselblad, comme le fameux déclencheur orange.

Elle se poursuit plus sérieusement avec une mise à jour conséquente qui vise à reproduire la qualité de l'appareil photo XPan de Hasselblad. Ce dernier apportait la possibilité de prendre des clichés standards en 24 x 36 mm mais aussi des photos panoramas en 24 x 65 mm avec la même pellicule 35 mm.

Cette capacité se retrouve désormais intégrée dans les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro qui proposent avec leur nouvelle mise à jour un mode XPan qui reproduit le ratio spécifique 65:24 identique à l'appareil photo XPan de Hasselblad apportant de l'amplitude aux clichés.



Remarque : nous avons pu tester en avant-première cette mise à jour depuis une dizaine de jours sur notre OnePlus 9 Pro, mais elle ne sera disponible que dans les prochains jours pour tous. Il s'agit de la version Oxygen OS 11.2.9.9.LE15BA qui apporte en plus du mode XPan une optimisation de l'expérience de charge sans fil et la mise à jour du correctif de sécurité Android de septembre 2021.

Retrouver l'expérience de l'appareil photo XPan de Hasselblad

Les clichés en mode XPan sont pris à partir des capteurs grand angle 48 megapixels et ultra grand angle 50 megapixels pour composer une image haute résolution de 20 megapixels en 7552 x 2798 pixels (équivalent à une focale 30 mm) et 7872 x 2916 pixels (équivalent à une focale 45 mm).

On trouvera également une Preview Box avec l'écran du téléphone affichant les lignes de cadre similaires à celle vue à travers l'objectif du modèle original.

Par ailleurs, OnePlus et Hasselblad ont travaillé à reproduire le grain du film original avec un mode couleur et un mode noir et blanc (dit Delta 400) rappelant là encore le rendu de l'appareil photo XPan.

En hommage aux procédés de l'argentique, le mode XPan crée une image en négatif lorsque l'obturateur est enfoncé, "comme un film négatif qui se développe" en une image à sauvegarder sur le téléphone.

Toutes ces nouveautés sont à retrouver dans la prochaine mise à jour des smartphones OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro disponible à partir d'aujourd'hui et dans les prochains jours selon votre région.