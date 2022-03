OnePlus 10R : le design du futur smartphone se précise

Le OnePlus 9R est une déclinaison plus abordable de la série OnePlus 9 et essentiellement destinée aux marchés en Asie et en Inde. Le fabricant devrait lui donner une suite avec un OnePlus 10R qui se dévoile désormais dans des rendus et dont la fiche technique en fait un cousin du Realme GT Neo 3 récemment officialisé.

Les rendus diffusés par Yogesh Brar montrent un smartphone avec écran OLED plan de 6,67 pouces et FHD+, avec rafraîchissement 120 Hz et poinçon centré pour un capteur photo de 16 megapixels.

A l'arrière, on trouvera un bloc photo avec trois capteurs. L'imposant module principal est mis en avant tandis que les deux autres capteurs sont positionnés dessous, avec le flash sur le côté.

On devrait pouvoir compter sur un module principal de 50 megapixels, un un ultra grand angle de 8 megapixels et un capteur macro de 2 megapixels. A bord, le OnePlus 10R embarquera un SoC Dimensity 8100 de MediaTek avec 8 à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Comme le Realme GT Neo 3, le smartphone proposera une charge rapide filaire de 150W pour sa batterie de 4500 mAh, avec une variante en 5000 mAh mais avec une charge ramenée à 80W.