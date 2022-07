OnePlus 10T : voici pourquoi il n'aura pas de slider de notification

| Source : The Verge

Depuis les débuts de OnePlus, les flagship killers de la marque embarquent un slider de notification. Le OnePlus 10T en sera pourtant dépourvu et il y a une bonne raison à cela.

Le fabricant OnePlus propose sur ses smartphones de référence (et sur certains modèles Nord) un slider qui permet de gérer les alertes de notifications, pour les laisser ou les couper complètement.

C'est un moyen très rapide de gérer cet aspect sans même avoir à déverrouiller le téléphone. Cette fonction est proposée depuis les débuts de la marque et constitue une sorte d'élément emblématique (bien que discret) de ses appareils mobiles.

Le OnePlus 10T, qui doit être lancé ce 3 août, va faire exception à cette habitude. Les rendus en fuite montrent effectivement que le modèle sera dépourvu du fameux slider de notification, ou Alert Slider.

Rendu du OnePlus 10T (credit : @Onleaks)

Le site The Verge a obtenu des explications concernant ce revirement. La responsable du design chez OnePlus, Hope Liu, a indiqué que l'abandon du slider est nécessaire pour libérer de l'espace interne pour d'autres composants, notamment pour la charge rapide et la batterie de plus grande capacité, ainsi que pour les antennes.

Le OnePlus 10T pourrait en effet embarquer pour la première fois une charge rapide 150W, ce qui nécessitera des composants spécifiques qu'il faut bien loger.

Un effort a également été porté sur la qualité de réception du signal avec un ensemble de 15 antennes distinctes embarquées, assurant le maintien des performances lorsque le smartphone est tenu à l'horizontale, pour du jeu ou du visionnage de vidéo.

Avec ces nouveautés, le maintien du slider de notifications aurait obligé à empiler les composants sur la carte mère, conduisant à épaissir l'appareil mobile, ce que ne souhaitait pas OnePlus. Il a donc été décidé de s'en passer.

Pas de partenariat Hasselblad sur le OnePlus 10T

Un autre élément a été supprimé : l'optimisation de la partie photo via Hasselblad. Proposée sur la série OnePlus 9 et encore sur le OnePlus 10 Pro du début d'année, elle ne sera pas déployée sur le OnePlus 10T.

OnePlus 9 Pro avec Hasselblad

Selon Hope Liu, la raison essentielle tiendrait à la maîtrise du prix du smartphone, ce qui peut se comprendre par rapport à l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Ce serait donc un choix de raison pour ne pas faire exploser le tarif.

Liu a également confirmé la présence du capteur photo Sony IMX766 de 50 megapixels comme module principal et d'un affichage AMOLED de 6,7 pouces, avec dalle plane comme l'ont déjà montré les rendus.

Le OnePlus 10T sera aussi doté du SoC Snapdragon 8+ Gen 1 (au lieu du Snapdragon 8 Gen 1 sur le OnePlus 10 Pro), lui apportant un peu plus de puissance grâce à une cadence passée à 3,2 GHz.