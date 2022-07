OnePlus 10T : le design du prochain flagship interpelle

Après le OnePlus 10 Pro du début d'année, c'est bien sûr un OnePlus 10T que miserait le fabricant sur le second semestre pour compléter sa gamme de smartphones premium.

Le leaker @OnLeaks et Smartprix en proposent des rendus détaillés qui diffèrent légèrement de ceux aperçus précédemment. Le design général devrait beaucoup ressembler au modèle Pro avec un grand bloc photo à l'arrière fusionnant avec la tranche et trois capteurs ainsi qu'un flash annulaire.

La rumeur veut que le OnePlus 10T propose un module principal de 50 megapixels, un ultra grand angle de 16 megapixels et un capteur macro de 2 megapixels. A l'avant, le capteur à selfie serait de 32 megapixels.

Finalement assez similaire au OnePlus 10 Pro

Par rapport aux tentatives de rendus précédentes, le bloc photo ne parcourt plus toute la largeur du smartphone qui proposera un dos en verre. On notera également la disparition du slider de notification, pourtant présent depuis les premières heures de OnePlus sur ses modèles de référence.

La face avant proposera un affichage AMOLED 6,7 pouces FHD+ plan avec technologie LTPO 2.0 permettant un rafraîchissement dynamique de 120 Hz. Le smartphone devrait embarquer un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 avec jusqu'à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, toujours sans possibilité d'extension par carte mémoire.

Et pour ceux que cela intéresse AliExpress propose actuellement le OnePlus 10 Pro 12+256 Go à seulement 729 € au lieu de 999 € avec le code 22ETE399 (ou SDSFR12 si,épuisé) et un coupon de 20 € à activer sur le site, et le tout avec la livraison gratuite depuis la France (prenez bien le OnePlus le plus à droite sur les vignettes, il s'agit de la version globale).