OnePlus Z : un prix similaire à celui du OnePlus One de 2014 ?

OnePlus avait indiqué souhaiter revenir à sa position d'il y a quelques années lors de son lancement. La marque proposait ainsi le OnePlus One, un terminal digne des plus grands smartphones du moment par sa fiche technique, avec un prix qui a littéralement fissuré le marché.

Mais rapidement, la marque a vu le prix de ses smartphones exploser... Et même si la marque reste plus accessible que les ténors du marché, on a pu voir les terminaux passer de 300€ à plus de 700€.

OnePlus souhaite toutefois s rendre à nouveau accessible, et prépare ainsi le OnePlus Z, un smartphone spécialement orienté vers le milieu de gamme. L'idée est d'étendre la base d'utilisateurs et clients, et d'amorcer une étendue de catalogue.

Carl Pei, le patron de OnePlus a récemment publié une photo du tout premier OnePlus One de 2014 avec une légende "cela fait longtemps", le smartphone étant présenté comme un "Flagship Killer".

Selon certaines rumeurs, le OnePlus Z pourrait embarquer un écran de 6,55 pouces, un SoC Snapdragon 765G associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage pour un prix identique à celui du Oneplus One, soit autour des 300 €.

Reste que depuis que OnePlus a décidé de faire gonfler ses marges et s'envoler les prix de ses terminaux, d'autres acteurs se sont invités sur le marché en conservant des prix très agressifs comme Xiaomi et ses filiales... La tâche du OnePlus Z s'annonce donc bien plus compliquée qu'à l'époque du OnePlus One.