OnePlus Z : le smartphone de milieu de gamme lancé le 10 juillet ?

Cette année, la marque OnePlus devrait lancer un troisième smartphone en plus des deux modèles de sa série OnePlus 8. L'objectif du OnePlus Z sera de récupérer une partie des consommateurs rebutés par la montée des prix des modèles standard positionnés en haut de gamme.

Les détails sont maintenant nombreux sur ce modèle, qu'il s'agisse de son design ou de ses caractéristiques. On évoque ainsi un écran 6,55 pouces AMOLED avec rafraîchissement d'écran 90 Hz et un SoC Snapdragon 765 apportant une compatibilité 5G, avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

A l'arrière, un triple capteur photo devrait apporter un module 48 megapixels, un ultra grand angle 16 megapixels et un module macro 2 megapixels. L'officialisation du OnePlus Z est déjà pressentie pour le mois de juillet et la date se précise désormais puisqu'il serait question d'une présentation en Inde le 10 juillet prochain.

On a même une idée du prix d'après des fuites chez des revendeurs. Le smartphone pourrait ainsi démarrer à 24 990 roupies, soit 293 € environ. Même en gonflant le tarif en Europe, cela devrait le positionner bien en-dessous de la série OnePlus 8.