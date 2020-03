OnePlus 8 : l'ensemble de la gamme sera compatible 5G

Ce n'est pas vraiment une surprise et le fabricant n'a sans doute pas véritablement le choix mais il confirme que l'ensemble de sa prochaine gamme de smartphones sera compatible 5G cette année.

OnePlus planche sur la 5G depuis 2016 et s'est montré actif lors des premiers lancements en 2019 en lançant un OnePlus 7 Pro 5G proposé sur les premiers réseaux 5G d'Elisa en Finlande et de EE au Royaume-Uni, suivi d'un OnePlus 7T Pro 5G McLaren Edition au second semestre, lancé aux Etats-Unis.

2020 constituant la fenêtre de lancement pour la majorité des réseaux mobiles 5G du monde entier, la série OnePlus 8 offrira donc une compatibilité qu'il aurait été difficile de laisser passer, d'autant plus que la marque exploite les SoC de Qualcomm, spécialiste (entre autres) des modems 5G embarqués.

Les smartphones devant embarquer un SoC Snapdragon 865, la compatibilité 5G sera donc naturelle avec l'intégration du modem Snapdragon X55. Les démonstrations de gaming lors du MWC 2019 et la récente expérience des Snowbots 5G démontrent l'intérêt de OnePlus pour les nouveaux réseaux.

Mais cette innovation aura le coût de la nouveauté et les observateurs s'attendent à une nouvelle montée des prix au sein de la gamme OnePlus 8, alors que l'arrivée du OnePlus 7 Pro l'an dernier a déjà créé un nouveau palier dans la grille tarifaire, en plus de la légère augmentation des prix du modèle standard année après année.

C'est peut-être la raison de l'arrivée pressentie d'un OnePlus 8 Lite qui, avec une configuration plus légère, permettra de rester dans une gamme de prix plus habituelle à OnePlus.