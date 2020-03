OnePlus dévoile les Snowbots en 5G pour…

Le mystérieux produit de OnePlus est inattendu et atypique. Ce n'est effectivement pas un smartphone et les indices 5G et neige qui avaient été laissés prennent tout leur sens. La marque fait aujourd'hui parler d'elle en dévoilant les Snowbots pour une bataille de boules de neige avec des robots.

Comme prévu, il n'est pas question d'une commercialisation. Ces Snowbots sont connectés en 5G et sont capables de tirer des boules de neige à une vitesse de près de 200 km/h. Une bataille se déroulant en Laponie et à laquelle pourront prendre part des utilisateurs.

Nous avons créé des robots connectés en 5G qui tirent des boules de neige à plus de 200 km/h ; on ne blague pas ici.



Voici les Snowbots. Vous pouvez les contrôler depuis votre téléphone pour affronter d'autres Snowbots, à partir du 9 mars. Préparez-vous. #OnePlus5GSnowbots — OnePlus France (@oneplus_fr) March 3, 2020

L'événement se déroulera entre le 9 mars et jusqu'au 12 mars avec des centaines de batailles de boules de neige de jour comme de nuit qui opposeront deux équipes de deux Snowbots. Un utilisateur pourra prendre le contrôle d'un Snowbot pour tirer huit boules de neige et éviter celles de ses adversaires.

Après inscription et avec un compte OnePlus, un utilisateur entrera dans une liste d'attente - limitée à 2 heures - avant de pouvoir jouer en ligne en se rendant sur une page dédiée depuis son smartphone.

Davantage de détails sont publiés ici. C'est essentiellement un coup marketing de OnePlus et pour entretenir sa relation singulière avec sa communauté de fans généralement enthousiaste.

Une démonstration technologique ? À voir… et notamment dans quelle mesure la connectivité 5G des Snowbots sera exploitée. Ils sont à la manœuvre grâce à des smartphones OnePlus 5G. De quoi apercevoir en avant-première le OnePlus 8 ?

Pour des annonces plus sérieuses, ce sera probablement début avril avec le lancement de la série OnePlus 8.