OnePlus 8 et 8 Pro : Oxygen OS 11 sous Android 11 est là !

OnePlus ne perd pas de temps et déploie déjà OxygenOS 11 sous Android 11 sur ses OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro.

La marque OnePlus annonce le déploiement d'OxygenOS 11 sur la base Android 11 sur ses OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Les smartphones Pixel de Google n'auront ainsi eu l'exclusivité d'Android 11 que l'espace de quelques semaines.

OnePlus explique qu'une phase de bêta a permis d'exclure les bugs et instabilités de son OS avant le déploiement à grande échelle. La marque avance une expérience plus confortable avec des optimisations variées et la liste des améliorations et changements est longue...

Pour l'instant, seuls les OnePlus 8 et 8 Pro bénéficient du portage, mais OnePlus a déjà promis qu'Oxygen OS 11 serait proposé sur un grand nombre de ses appareils.

Une première liste a ainsi été confirmée :

OnePlus Nord

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7

OnePlus 6T

OnePlus 6

Aucune date précise n'a été avancée quant à ces divers portages, mais il faudra certainement attendre quelques mois pour les plateformes les plus anciennes comme le OnePlus 6. Soulignons, une fois de plus, le suivi exemplaire de OnePlus même sur ses smartphones les plus vieux, le OnePlus 6 étant sorti en mai 2018.

