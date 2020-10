OnePlus 8T : le design final dévoilé par le fabricant lui-même

Le smartphone OnePlus 8T continue de se dévoiler avant son lancement le 14 octobre et après avoir évoqué plusieurs de ses caractéristiques comme le rafraîchissement 120 Hz ou le Warp Charge 65, c'est le design lui-même du smartphone qui est dévoilé directement par le fabricant.

Dans un billet de blog, Pete Lau, CEO de OnePlus, explique les efforts réalisés pour obtenir la finition du dos du futur smartphone et arriver à cette teinte vert Aquamarine qui sera l'un des deux coloris du OnePlus 8T et qui se situe entre le vert et le bleu avec une finition brillante.

Une courte vidéo diffusée pour l'occasion montre des croquis et le dos du smartphone avec l'imposant bloc de quatre capteurs photo, son flash et un capteur de luminosité additionnel, ainsi que la fameuse teinte.

Déjà, plusieurs revendeurs ont commencé à compléter cette vidéo de vues des faces avant et arrière du OnePlus 8T, confirmant la présence du poinçon en angle et du slider de notification habituellement présent sur les modèles de OnePlus.

La dalle de 6,55 pouces profitera donc du rafraîchissement d'écran de 120 Hz et sera cette fois plane, comme sur le OnePlus Nord. Au dos, le capteur photo principal devrait rester sur du 48 megapixels tandis que le smartphone embarquera toujours un SoC Snapdragon 865.