Le OnePlus 8 Pro se dévoile en photo

Le OnePlus 8 Pro se dévoile chaque jour un peu plus sur la toile et un nouveau cliché vient confirmer plusieurs rumeurs à son sujet.

Depuis quelques jours, un cliché du OnePlus 8 Pro fait le tour du Web. On peut voir le smartphone allumé de face ainsi que de dos et les images sont suffisamment claires pour confirmer plusieurs rumeurs.

Tout d'abord, on peut voir que l'écran du terminal sera étendu sur les bords et que le capteur photo frontal sera logé dans un poinçon situé dans le coin supérieur gauche de l'appareil. Les bordures s'annoncent incurvées, mais on remarque toutefois la présence d'un léger menton.

Au dos de l'appareil, on peut constater la présence d'un quadruple capteur photo. Le triple module principal est aligné à la verticale et le quatrième capteur, qui servira à la profondeur de champ, sera déporté sur la gauche.

Le design de l'ensemble s'annonce assez séduisant et dans la lignée des autres constructeurs : pas d'extravagance, mais un modèle qui continue de se rapprocher des terminaux ultra haut de gamme.