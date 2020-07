Bon plan : le OnePlus 8 à seulement 533 € au lieu de 699 €, mais aussi...

Le smartphone OnePlus 8 est de très bonne qualité et saura vous épater avec ses performances, et en ce moment il est en promotion !

Le bon plan du jour concerne le smartphone OnePlus 8 que nous avons testé, et qui a des caractéristiques très intéressantes pour son prix. En effet, le OnePlus 8 propose un affichage 6,55 pouces FHD+ avec rafraîchissement de 90 Hz. Il exploite le SoC Snapdragon 865, avec son modem Snapdragon X55 compatible 5G, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, pour la version en promotion aujourd'hui.

Au niveau de la photographie, vous pourrez profiter d'un triple capteur photo à l'arrière du téléphone avec un module principal de 48 mégapixels, d'un module ultra grand-angle de 16 mégapixels, mais aussi d'un module macro de 2 mégapixels. Rappelons qu'à l'avant du téléphone, l’affichage est percé d’un trou pour loger le capteur photo avant de 16 mégapixels.

Le smartphone OnePlus8 est actuellement à prix réduit chez Gearbest à 533 € au lieu de 699 €, prix officiel, grâce au coupon GBOP88JULY.

