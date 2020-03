OnePlus 8 : un lancement dès le mois d'avril ?

Après avoir opté pour une nouvelle stratégie en 2019 conduisant à proposer deux smartphones distincts OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro, le fabricant OnePlus doit en principe présenter une nouvelle série OnePlus 8 cette année.

Selon les rumeurs, il proposerait trois modèles différents : OnePlus 8 Lite, OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, ajoutant un modèle en entrée de gamme pour compenser la hausse des tarifs des deux autres smartphones.

Rendu supposé du OnePlus 8 Pro (@OnLeaks)

Le site Tech Radar India affirme que l'officialisation de la nouvelle gamme interviendra plus tôt cette année, dès le mois d'avril.

D'après ses sources, il situe le lancement sur la deuxième semaine d'avril, soit entre le 6 et le 10 avril prochain, au lieu de l'habituelle annonce au mois de mai, ce qui devrait permettre d'avancer la commercialisation et de profiter d'une meilleure fenêtre de tir.

Si le design des OnePlus 8 et 8 Pro devrait peu évoluer par rapport aux modèles actuels, on s'attend à l'abandon de la caméra popup du modèle Pro pour un poinçon dans l'écran et l'apport d'un rafraîchissement d'écran 120 Hz en remplacement du 90 Hz proposé en 2019.

Les smartphones embarqueront logiquement un SoC Snapdragon 865 et profiteront d'une compatibilité 5G qui ne sera plus réservée à des modèles spécifiques. La nouveauté viendra du OnePlus 8 Lite qui serait pour sa part doté d'un SoC Dimensity 1000 de MediaTek, également 5G, et qui conserverait un rafraîchissement d'écran 90 Hz.

