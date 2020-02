OnePlus 8 Pro 5G : écran 120 Hz et triple capteur photo au programme

Alors qu'on ne sait pas encore si OnePlus maintiendra ses conférences de presse pour sa nouvelle série OnePlus 8 ou passera comme d'autres fabricants par un événement en ligne, c'est le OnePlus 8 Pro, le plus riche des trois modèles prévus cette année, qui se dévoile encore un peu à l'occasion d'une fuite supposée d'une partie de sa fiche technique.

Le design général devrait peu changer par rapport au OnePlus 7 Pro / 7T Pro, à l'exception du trou dans l'écran remplaçant la caméra popup et le smartphone devrait toujours proposer un triple capteur photo à l'arrière.

La configuration qui émerge est celle d'un module principal de 64 megapixels, d'un ultra grand angle 20 megapixels et d'un téléobjectif de 12 megapixels, soit un ensemble légèrement différent par rapport aux précédentes fuites, et une progression par rapport au système 48 / 16 / 8 megapixels du OnePlus 7T Pro.

On retrouve par ailleurs dans la fiche technique la présence d'un SoC Snapdragon 865 avec modem 5G Snapdragon X55 et d'un affichage 6,65" Fluid AMOLED (sans doute en résolution QHD+) avec rafraîchissement 120 Hz. La configuration mémoire est ici de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

On s'inquiète déjà d'un tarif qui pourrait encore grimper pour la variante haut de gamme du OnePlus 8, ce qui explique peut-être aussi l'émergence d'un OnePlus 8 Lite cette année.