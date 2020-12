OnePlus 8T Concept : changement de coloris et radar pour de nouvelles interactions

Lors du CES 2020, en tout début d'année, le fabricant OnePlus a dévoilé un smartphone OnePlus Concept One voulant explorer de nouvelles idées et des technologies innovantes en terme de design.

OnePlus Concept One (CES 2020)

Cette première approche avait mis l'accent sur un verre électrochromique passant de l'opaque au transparent et dévoilant alors les capteurs photo au dos de l'appareil mobile.

Après ce premier smartphone conceptuel, OnePlus a décidé de monter une équipe de designers de différents horizons (Shenzhen, Taipei, New York et Inde) pour former l'unité OnePlus Gaudi chargée d'explorer ces nouveaux horizons et à l'origine d'un nouveau OnePlus Concept.

ECMF et mmWave, la réunion de deux principes

Après des années de coques aux couleurs unies, puis quelques tentatives de teintes changeant selon l'orientation de la lumière, c'est maintenant vers la capacité à modifier les coloris que se penchent les fabricants.

Donner aux smartphones un supplément d'âme en modifiant la couleur de la coque est une chose, essayer de l'intégrer dans l'usage même de l'appareil mobile en est une autre.

Le OnePlus 8T Concept poursuit les explorations de style du Concept One en les poussant plus loin grâce à une orientation vers des motifs inspirés de la nature (les sources chaudes de Pamukkale en Turquie) et une technologie ECMF (Electronic Color, Material and Finish).

Celle-ci est constituée d'un film à la surface de la coque qui permet un changement de couleur, du bleu foncé à l'argent clair, en fonction de la tension électrique appliquée.

Pouvoir changer la teinte des motifs du dos du OnePlus 8T Concept est intéressant en soi mais le fabricant y ajoute une autre dimension en utilisant ce qu'il appelle une Reactive Sensing Technology qui combine ECMF et technologie mmWave, dérivée de celle de la 5G pour constituer une technologie radar de courte portée dont les données sont traitées par le DSP (puce de traitement du signal) pour "percevoir, capturer, localiser et suivre les objets". Le radar mmWave est situé dans le bloc photo, à côté des capteurs.

Le combo ECMF + mmWave va permettre d'imaginer de nouvelles applications comme les notifications sans contact. Un changement de couleur du dos du OnePlus 8T Concept permet de signaler un appel entrant que l'utilisateur pourra prendre ou rejeter d'un simple geste, sans avoir à toucher le smartphone.

Mais le plus intrigant sera le suivi de la respiration avec la capacité de détecter le rythme respiratoire d'un utilisateur et de faire varier la couleur du dos de façon synchronisée, "faisant du téléphone un appareil de biofeedback".

Le radar est suffisamment précis pour pouvoir analyser la respiration et modifier la couleur du dos au même rythme. On sera curieux de le voir en action.