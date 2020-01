CES 2020 : OnePlus Concept One, le smartphone avec verre électrochromique

A défaut de présenter un nouveau produit, le fabricant Oneplus a souhaité faire parler de lui au salon CES 2020 en présentant le Concept One, un exemple de smartphone aux caractéristiques spéciales.

Comme souvent, il n'a pas résisté au plaisir de dévoiler en amont le secret de son projet et le Concept One est donc le premier smartphone à proposer un dos en verre électrochromique.

Opaque, il peut devenir transparent pour dévoiler les capteurs photo. L'arrière du smartphone offre donc une uniformité de design et un aspect lisse, les modules photo ne se révélant que lorsqu'ils sont activés.

Et il ne s'agit pas que d'un aspect cosmétique puisque le verre électrochromique est également polarisant et contribue à la qualité des clichés pris avec le Concept One. La force de ce projet réside dans le travail sur l'amincissement du verre sans le fragiliser pour autant.

Chaque panneau de verre ne mesure ainsi que 0,1 mm, pour un système complet épais seulement de 0,35 mm. OnePlus a également planché sur la rapidité de la transition des phases du verre qui ne prend que 0,7 seconde, plus rapide que l'activation du capteur photo et avec une consommation d'énergie très faible.

Le Concept One est aussi une collaboration avec McLaren, avec le design de la McLaren 720S et ses matériaux de qualité en point de mire, ainsi que cette impression de fusion des différents éléments. Le choix de la finition en cuir reflète aussi l'esprit de ce concept.