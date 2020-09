Rumeur : pas de OnePlus 8T Pro cette année ?

L'année 2020 pourrait donc être particulière à plus d'un titre pour le fabricant OnePlus. Après avoir lancé sa série de smartphones OnePlus 8 en début d'année, il a ajouté cet été un modèle OnePlus Nord positionné en milieu de gamme et assurant ainsi une extension de son catalogue pour toucher un nouveau public.

La logique veut qu'il propose d'ici un mois une série OnePlus 8T avec toujours deux modèles. Mais alors que les indices s'accumulent sur la version standard OnePlus 8T depuis quelques semaines, le fabricant pourrait faire l'impasse sur le OnePlus 8T Pro.

Sur Twitter, Max J. diffuse une image laissant entendre que Kebab2, nom de code du OnePlus 8T Pro, ne verra pas le jour, sans donner plus d'explications. Ce n'est pas totalement une surprise dans la mesure où très peu d'informations avaient filtré concernant le développement de ce modèle ces derniers mois (contrairement à Kebab, nom de code du OnePlus 8T), conduisant certains observateurs à envisager la possibilité d'un abandon.

Avec le OnePlus Nord déjà lancé et touchant un nouveau public, OnePlus compterait donc malgré tout cette année au moins quatre lancements : les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, le OnePlus Nord et le futur OnePlus 8T.

Il est aussi question du développement d'un modèle OnePlus Clover placé en ouverture de gamme avec son SoC Snapdragon 460 mais on ne sait pas encore comment et quand le fabricant le présentera.