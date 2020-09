OnePlus 8T : Snapdragon 865 Plus, quatre capteurs photo et passage à un écran 120 Hz ?

Petit à petit, le OnePlus 8T commence à se dessiner au fil de fuites jouant savamment un rôle de pré-teaser. Le mois d'août a ainsi donné des indications sur le SoC du smartphone et sur une possible charge rapide 65W en remplacement du Warp Charge 30T de la série OnePlus 8.

De nouvelles informations en provenance du site Android Central livrent une bonne partie de la fiche technique de ce OnePlus 8T qui porte le nom de code Kebab et sera lancé avant la fin de l'année.

Sans surprise, c'est bien un SoC Snapdragon 865+ qui devrait lui apporter une belle puissance, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. L'écran plan et poinçonné du OnePlus 8T offrirait toujours une diagonale de 6,55 pouces mais avec cette fois un taux de rafraîchissement de 120 Hz, supérieur aux 90 Hz du OnePlus 8 et similaire à celui du OnePlus 8 Pro.

Pour la partie photo, le prochain smartphone de OnePlus hériterait d'une configuration à 4 capteurs avec un module principal de 48 megapixels optimisé par rapport au OnePlus 8 et associé à un module 16 megapixels ultra grand angle, un module 5 megapixels pour la macro et un capteur 2 megapixels pour récupérer les informations de profondeur de champ pour l'effet bokeh.

Le OnePlus 8T devrait logiquement embarquer la surcouche OxygenOS 11 dont la beta est déjà entre les mains des développeurs. Enfin, l'annonce officielle pourrait se faire durant la première semaine d'octobre 2020 afin de bien se positionner pour les fêtes de fin d'année.