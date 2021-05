Le OnePlus 8T à 411€ (France) mais aussi TOUTES les promos du jour (AirPods et iPhone 12, Galaxy Buds Pro...)

Le smartphone OnePlus 8T que nous avons testé et que nous avions particulièrement apprécié est aujourd'hui en forte promotion chez AliExpress France à seulement 411 € en version 8+128 Go avec le code FRMAY018 et la livraison gratuite en quelques jours depuis la France.

Pour rappel ce dernier possède un affichage FHD+ Fluid AMOLED de 6,55 pouces avec un rafraîchissement de 120 Hz. Il intègre un SoC Snapdragon 865 avec 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage et bénéficie des technologies Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1.

Il est équipé d'un quadruple capteur photo avec un module principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 16 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels et un module monochrome de 2 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 16 mégapixels. ll possède une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide Warp Charge 65 W.

Vous trouverez donc le OnePlus 8T 8+128 Go à seulement 411 € avec le code FRMAY018 et la livraison gratuite en quelques jours depuis la France (sélectionnez bien la version EU).

