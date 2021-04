Le OnePlus 8T en promotion, mais aussi le Samsung Galaxy S21 et les Airpods Pro

Le bon plan du jour concerne le smartphone OnePlus 8T qui propose un affichage FHD+ Fluid AMOLED de 6,55 pouces avec un rafraîchissement de 120 Hz. Le OnePlus 8T embarque un SoC Snapdragon 865 avec 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Il bénéficie des technologies Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1.

Sur ce smartphone on retrouve un quadruple capteur photo avec un module principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 16 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels et un module monochrome de 2 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 16 mégapixels. Enfin le 8T est alimenté par une batterie de 4500 mAh qui est compatible avec la charge rapide Warp Charge 65.

Rakuten propose le smartphone OnePlus 8T à 479 € au lieu de 599 € !

Passons ensuite au Samsung Galaxy S21 qui propose un écran Super AMOLED de 6,2 pouces qui permet une définition de 2400 pixels x 1080 pixels. La fréquence d'affichage est de 120 Hz et il possède 421 ppp. Ce Samsung exploite un SoC Exynos 2100 accompagné de 8 Go de RAM et de 128 GO à 256 Go de stockage interne.

Au niveau de la photographie, vous pourrez profiter d'un triple capteur photo à l'arrière du téléphone avec un module principal de 64 mégapixels et de deux autres modules de 12 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 10 mégapixels. Il est équipé d'une batterie Li-Po de 4000 mAh ce qui lui donne une très bonne autonomie. Ce Samsung Galaxy est compatible à la recharge sans fil et à la charge rapide.

Rakuten propose le Samsung Galaxy S21 5G 128 Go à 603 € au lieu de 859 € !

Enfin, les Aipods Pro de Apple bénéficient également d'un belle promotion. Ils sont étanches (transpiration et eau) permettant de les utiliser sans risque pour le sport et les activités d'extérieur. Ils intègrent un système de réduction active de bruit grâce à deux micros et un traitement logiciel continu, pour une expérience sonore optimisée pour la musique comme les conversations.

Cette fonction peut cependant être annulée ponctuellement avec le mode Transparence. Il s'active depuis un capteur-pression qui servira aussi à lancer la musique, passer au morceau suivant ou prendre un appel. Les écouteurs sont également compatibles avec l'assistant numérique Siri.

L'autonomie est de 5 heures sans réduction de bruit et de 4,5 heures avec, mais grâce au boîtier qui sert aussi de système de recharge, l'autonomie totale est de 24 heures.

Les AirPods Pro sont actuellement à 207 € au lieu de 279 € sur Amazon !

