OnePlus 8T : 5G, charge rapide 65W et OxygenOS 11, disponible en précommande

Comme à son habitude, OnePlus dévoile un modèle T après la série de smartphones du printemps mais il n'y a cette année que le OnePlus 8T, le fabricant faisant l'impasse sur une version T Pro.

Le OnePlus 8T représente donc LE modèle de référence pour la fin d'année et rassemble rassemble une bonne partie du savoir-faire du fabricant. Cela commence immédiatement avec un affichage 6,55 pouces FHD+ Fluid AMOLED avec poinçon pour le capteur photo avant de 16 megapixels.

Il offre un rafraîchissement d'écran de 120 Hz que l'on trouve sur le OnePlus Pro (mais sans la définition QHD+) et se complète d'un échantillonnage tactile de 240 Hz pour une réactivité encore améliorée.

L'affichage est de toute beauté et a reçu la note A+ chez Displaymate. On notera que, contrairement aux OnePlus 8 / 8 Pro, l'affichage est plan et que la bordure inférieure est très fine grâce à un procédé ayant permis de replier les circuits du contrôle tactile derrière l'écran pour affiner l'appareil mobile. Celui-ci ne mesure ainsi que 8,4 mm d'épaisseur pour 188 g.

Le OnePlus 8T embarque SoC Snapdragon 865 avec 8 ou 12 Go de RAM (LPDDR4x) et 128 ou 256 Go de stockage en UFS 3.1. Il s'accompagne d'un système de refroidissement renforcé avec un caloduc plus imposant, des couches de graphite et du gel silicone empêchant sa surchauffe.

Il pourra ainsi être un parfait compagnon pour le gaming, d'autant plus que le mode Fnatic est toujours présent tandis que l'on peut compter sur le WiFi 6 / Bluetooth 5.1 et sur les compatibilités 4G et 5G de la plate-forme matérielle.

Au dos, le OnePlus 8T comprend 4 capteurs photo déportés en angle pour laisser la place au système de refroidissement. Le capteur principal reste sur un module IMX586 de 48 megapixels avec ouverture f/1,7 auquel s'ajoute un ultra grand angle de 16 megapixels (123 degrés), un capteur macro de 5 megapixels et un module monochrome de 2 megapixels.

Pour alimenter le tout, le OnePlus 8T embarque une batterie de 4500 mAh (en fait deux batteries de 2250 mAh) qui profite pour la première fois d'une charge rapide Warp Charge 65.

Celle-ci est conçue pour charger à 32,5W les deux batteries sans les faire surchauffer et en préservant leurs qualités dans le temps. Une bonne partie des composants nécessaires sont déportés dans le chargeur lui-même, évitant là aussi des surchauffes inopportunes, et ce dernier pourra assurer une charge USB-PD de 45W pour d'autres accessoires, tablettes ou même PC portables. Bonne nouvelle, le chargeur est fourni dans la boîte tout comme il sera possible de l'acheter sur le site de OnePlus.

Le OnePlus 8T est livré avec Android 11 et la surcouche OxygenOS 11. Cette dernière reprend l'essentiel des versions antérieures tout en profitant de quelques nouveautés comme l'écran Always On Display et des écrans de verrouillage spécifiques.

On trouvera notamment une collaboration avec Bitmoji pour disposer d'avatars qui évolueront au fil des activités de la journée ou pourront être ajoutés aux photos.

Le Mode Zen est toujours présent pour faire une pause dans sa présence numérique mais peut être désormais programmé pour être effectif jusqu'à 240 minutes et il sera possible de créer des groupes Zen pour que tout le monde soit déconnecté afin de mieux se concentrer sur l'instant présent avec ses amis.

Le OnePlus 8T peut être précommandé dès ce 14 octobre sur le site de OnePlus, avec en cadeau des écouteurs OnePlus Bullets USB-C, la commercialisation étant programmée pour le 20 octobre.

Deux variantes sont proposées :

OnePlus 8T Argent Lunaire 8 / 128 Go : 599 €

OnePlus 8T Vert Aquamarine 12 / 256 Go : 699 €



