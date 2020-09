OnePlus 8T : un écran 120 Hz au top selon DisplayMate

Le fabricant OnePlus officialisera son nouveau smartphone haut de gamme OnePlus 8T le 14 octobre prochain et, comme désormais à son habitude, il fournit en avance des détails sur ses caractéristiques.

Le grand écran plan observé dans les fuites est confirmé ainsi que le rafraîchissement d'écran 120 Hz, jusque-là réservé au OnePlus 8 Pro. Mais ce n'est pas tout puisque l'affichage profitera d'un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz pour une réactivité accrue.

Autant dire que la fluidité sera au rendez-vous, tant pour le gaming que l'usage au quotidien, avec des temps de latence réduits. Le fabricant annonce également avoir réalisé 142 optimisations logicielles pour offrir la meilleure expérience sur ce type d'écran.

Mais ce n'est pas tout puisque la colorimétrie a aussi fait l'objet d'un soin particulier. Avec une fidélité des couleurs de 0,3 JNCD (Just Notable Color Difference) et une compatibilité à 100% de l'espace colorimétrique DCI-P3, OnePlus privilégie un rendu le plus naturel possible tout en profitant des qualités de la dalle OLED.

Tous ces éléments combinés lui permettent de revendiquer une note A+ chez DisplayMate, confirmant la grande qualité de son écran qui profitera en outre d'un capteur de détection des scintillements et d'un réglage de luminosité comprenant plus de 8000 paliers, tout en continuant à assurer une protection contre le rayonnement bleu pour limiter la fatigue oculaire.

Pour ce qui est des informations officieuses, le débat fait rage sur le prix du OnePlus 8T, entre les tenants d'un tarif augmenté et ceux qui prédisent un prix plus bas, sur la base des informations d'une page d'Amazon affichant un tarif de 699 € pour la version avec 12 Go de RAM. Mais il pourrait ne s'agir que d'une valeur factice de remplissage...