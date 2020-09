OnePlus 8T : la recharge rapide Warp Charge 65W confirmée

OnePlus continue de révéler avant l'heure les secrets du futur OnePlus 8T et confirme la puissance doublée pour la charge rapide de son smartphone.

Après un focus sur la qualité de l'écran et son rafraîchissement 120 Hz, OnePlus détaille les informations relatives à la batterie et à la charge rapide de son futur smartphone OnePlus 8T.

On y trouve la confirmation de ce qui avait émergé dans différentes fuites, à savoir que le prochain smartphone de référence profitera d'une batterie de capacité 4500 mAh mais aussi d'une nouvelle puissance de charge.

Après plusieurs années de Warp Charge 30 et 30T, que l'on retrouve encore sur les OnePlus 8 et OnePlus Nord, c'est donc une Warp Charge 65W qui va restaurer l'autonomie du OnePlus 8T encore plus rapidement :

charge à 58% en 15 minutes seulement

charge complète en 39 minutes seulement

En réalité, c'est toujours une puissance de 32,5W qui est à l'oeuvre...mais en chargeant simultanément les deux batteries du OnePlus 8T en 5 V / 6,5 A, soit 65W au total !

L'avantage est que la charge reste soutenue même lorsque le smartphone est utilisé branché tout en permettant également de réduire la chauffe globale, d'autant plus qu'un nouveau mécanisme de dissipation a été intégré au OnePlus 8T.

Et en pouvant recharger la batterie à plus de 50% en un quart d'heure seulement, il devient possible d'avoir suffisamment d'énergie pour la journée dans un délai court. Dans le même temps, OnePlus indique avoir intégré 12 capteurs de température dans son smartphone mais aussi une puce de sécurité dans le chargeur pour éviter les actes malveillants au niveau du chargeur.

En revanche, on ne devrait pas trouver de charge sans fil sur ce modèle. Les détails de ces différentes fonctionnalités seront précisés lors de la présentation officielle du OnePlus 8T le 14 octobre 2020.