OnePlus 8T : un lancement le 14 octobre, juste après les iPhone 12 ?

La marque OnePlus prépare le lancement de sa série T de smartphones lancés sur le second semestre, après les OnePlus 8 du début d'année. On attend au moins un OnePlus 8T dont les caractéristiques commencent à se dévoiler petit à petit en amont d'un lancement attendu en octobre.

Et justement, sur Twitter, Ishan Agarwal pense connaître la date de lancement du futur smartphone. Ce serait pour le 14 octobre, soit au lendemain de la présentation prévue de la série iPhone 12 en principe le 13 octobre.

Ce ne serait pas la première fois que les annonces des deux marques tombent quasiment au même moment. Le OnePlus 8T devrait offrir un grand écran 6,55 pouces FHD+ AMOLED avec rafraîchissement 120 Hz avec une dalle plane et un poinçon pour le capteur photo avant.

Sous Snapdragon 865 avec 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, il proposera un quadruple capteur photo organisé en L dans un rectangle débordant du dos et avec un module principal de 48 megapixels.

Autre nouveauté pour cet appareil mobile, la batterie de 4500 mAh pourra bénéficier d'une charge rapide 65W au lieu du Warp Charge 30W utilisé jusqu'à présent. Le prix reste encore un mystère.

A noter que vous pouver trouver le OnePlus 8 en promotion dans notre bon plan spécial smartphones.