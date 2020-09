Le OnePlus 8T se dévoile en rendus détaillés

La marque OnePlus dévoilera bientôt sa nouvelle série OnePlus 8T et l'aspect du smartphone a déjà été appréhendé grâce à une image trouvée dans la beta de la prochaine évolution de la surcouche OxygenOS.

Elle montre un smartphone avec un affichage plan et un poinçon dans l'angle gauche. La face avant et le dos se dévoilent un peu plus grâce aux bons soins de OnLeaks et Pricebaba qui diffusent des rendus détaillés de l'appareil mobile.

Ils confirment les détails connus de la face avant avec un affichage 6,55 pouces FHD+ et rafraîchissement 120 Hz, au lieu des 90 Hz du OnePlus 8. Curieusement, c'est un SoC Snapdragon 865 qui serait présent à bord, et le plus récent Snapdragon 865+.

Etant donné l'habitude de OnePlus d'utiliser les derniers processeurs de Qualcomm, l'information reste à confirmer. Pour la mémoire, le OnePlus 8T devrait proposer 8 lu 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

Le dos montre un grand rectangle logeant 4 modules photo en L. Il est question d'un capteur principal de 48 megapixels, avec un ultra grand angle 16 megapixels, un capteur macro 5 megapixels et un module 2 megapixels pour la capture d'informations de profondeur.

A l'avant, le capteur photo sera de 32 megapixels, comme le OnePlus Nord, et alors que le OnePlus 8 comprend un module 16 megapixels. Le OnePlus 8T sera enfin doté d'une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide passant à 65W, au lieu de 30W jusqu'à présent.

Le smartphone proposera OxygenOS 11 et sans doute le nouvel Android 11. L'annonce officielle est attendue pour fin septembre ou début octobre.