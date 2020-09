OnePlus 8T : encore plus cher que le OnePlus 8 ?

Le fabricant OnePlus aura bien une série OnePlus 8T à présenter durant le second semestre et la campagne de teasing vient de démarrer sur les réseaux sociaux, pointant vers une présentation le 14 octobre.

Le smartphone s'annonce un peu comme un mix de la série OnePlus 8 avec un affichage offrant un rafraîchissement de 120 Hz hérité du OnePlus 8 Pro et un quadruple capteur photo cette fois arrangé dans un rectangle tout en proposant la nouveauté d'une charge rapide 65W.

A quel tarif sera-t-il proposé ? La famille standard des smartphones a régulièrement grimpé de palier en palier jusqu'à atteindre les 699 € et 799 € pour le OnePlus 8, selon la quantité de mémoire embarquée.

Selon le leaker @chunvn8888, OnePlus ne proposera pas le OnePlus 8T sur la même grille tarifaire, comme cela a pu être le cas pour certains modèles T pour le passé mais va encore monter d'un cran.

Il prédit ainsi un OnePlus 8T 8 Go RAM / 128 Go stockage à 799 € et la version 12 Go RAM / 256 Go de stockage à 899 €. L'évolution serait logique dans la mesure où la marque peut désormais compter sur le modèle de milieu de gamme OnePlus Nord (avec peut-être bientôt de nouvelles déclinaisons) qui lui redonne accès à une grille tarifaire intermédiaire.