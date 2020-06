OnePlus 8T : de la charge filaire Super Warp 65W ?

Elément de communication des fabricants, la charge (de plus en plus) rapide des smartphones est désormais largement mise en avant pour vanter les mérites d'un appareil mobile.

De 30 à 40W encore il y a un an, la charge filaire a progressé vers 50 à 65W sur certains modèles, en attendant de grimper encore au-delà. Tous ne jouent pas ce jeu et des acteurs comme Samsung ou Apple restent sur des charges plus douces.

Le fabricant OnePlus est également resté avec sa nouvelle série OnePlus 8 sur de la Warp Charge 30W qui est efficace mais fait pâle figure par rapport à certains concurrents directs proposant plus.

Cela changera-t-il avec la série OnePlus 8T du second semestre ? Des références trouvées dans la beta d'Android 11 suggèrent qu'il pourrait passer à une charge Super Warp de 65W.

Ces éléments dans le code source tendent à confirmer les indices concernant un chargeur filaire 65W trouvés dans les documents de certification de TÜV Rheinland début mai.

Il est également question d'un nouveau coloris listé par ceux existant de la gamme OnePlus 8.