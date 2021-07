OnePlus confirme brider le fonctionnement de centaines d'applications

Très performant en benchmark, le OnePlus 9 Pro se montre pourtant moins réactif que d'autres smartphones sur certaines applications. Tel est le constat réalisé par le site AnandTech qui note qu'un certain nombre d'applications populaires ne peuvent accéder aux coeurs les plus puissants de la configuration et affichent donc des performances plus basses que ce qui est attendu.

Les outils de benchmarks et les logiciels moins connus (comme le navigateur Web Vivaldi par rapport à Chrome) ne sont en revanche pas affectés par ces choix qui semblent arbitraires et indépendant du comportement des applications.

OnePlus 9 Pro

Cette découverte a conduit Geekbench à délister les OnePlus 9 et 9 Pro de ses classements, considérant qu'il s'agit d'une forme de fraude aux benchmarks, et l'on attendait donc une réponse de OnePlus.

Une optimisation...qui abaisse les performances du smartphone

Celle-ci est finalement arrivée sous forme d'un message officiel adressé à XDA Developers. Le fabricant explique avoir en effet introduit un mécanisme d'optimisation en réponse aux retours des utilisateurs depuis le lancement de la série au mois de mars.

Il porte sur 300 applications parmi les plus populaires du Google Play Store et vise à fournir une bonne expérience tout en limitant la consommation d'énergie au maximum afin de préserver l'autonomie.

OnePlus se défend de chercher à tricher dans les benchmarks et indique toujours chercher à fournir la meilleure expérience pour ses utilisateurs, même si cela doit impacter les performances dans certains benchmarks (comme celui mesurant la performance des navigateurs Web, utilisé par AnandTech dans sa démonstration).

Cette "optimisation" a été réalisée après le lancement de la série et n'a donc pas été notée par la plupart des tests des appareils mobiles publiés au moment de la commercialisation des smartphones. Dommage que les utilisateurs ne soient pas informés de ce type de modification et n'aient pas le pouvoir de choisir l'option qui leur convient le mieux : performances ou autonomie.