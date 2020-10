OnePlus 9 : on connaît déjà le nom de code du nouveau smartphone

Le OnePlus 8T que nous avons testé arrive enfin sur le marché et déploie ses arguments en termes de performances et de prix pour constituer un bon flagship de fin d'année malgré une concurrence intense.

Au rythme d'un lancement tous les six mois environ, OnePlus a forcément déjà débuté le développement de la génération suivante, la série OnePlus 9 qui sera dévoilée en principe au printemps.

OnePlus 8T

Sur Twitter, Max J. dévoile déjà le nom de code de la prochaine famille de smartphones OnePlus : Lemonade (après Kebab pour le OnePlus 8T). Rien n'est connu sur cette dernière sinon que l'on peut attendre vraisemblablement attendre deux modèles, OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, et qu'ils embarqueront le prochain SoC Snapdragon 875 haut de gamme de Qualcomm.

Le rafraîchissement d'écran 120 Hz sera sans doute toujours d'actualité, au moins pour l'un des deux modèles, et il reste à voir si OnePlus maintiendra le poinçon dans l'écran pour le capteur photo avant.

Le prix, élément sensible de la stratégie de OnePlus, sera bien sûr un critère à surveiller, après une gamme OnePlus 8 se promenant en haut de gamme et un OnePlus 8T plus raisonnable.