Snapdragon 875 : le prochain SoC haut de gamme annoncé début décembre

Comme chaque année, Qualcomm va organiser son événement Snapdragon Tech Summit au mois de décembre mais, coronavirus oblige, il prendra une forme virtuelle au lieu de se dérouler à Hawaï.

Il se tiendra les 1er et 2 décembre et devrait une nouvelle fois être le lieu d'annonces importantes, et notamment celle du successeur du SoC Snapdragon 865. Les SoC Snapdragon de Série 8 sont particulièrement importants puisque, outre leur positionnement lucratif, ils se retrouvent dans la majorité des smartphones premium d'un grand nombre de marques, au point que les classements des smartphones Android les plus performants finissent souvent par être composés d'appareils mobiles sous Snapdragon.

Le SoC haut de gamme de 2021 devrait être le Snapdragon 875 dont quelques indices ont commencé à émerger mais qui conserve encore largement ses mystères.

Toujours 5G et riche en intelligence artificielle, il pourrait exploiter les nouvelles architectures ARM Cortex-A78 et ARM Cortex-X1 et profiter d'une gravure en 5 nm assurée cette fois par Samsung au lieu de TSMC.

Mais la fin d'année s'annonce plus largement fournie en annonces de SoC premium. On attend toujours les détails concernant le SoC Kirin 9000 qui équipera les modèles haut de gamme de Huawei ainsi que la puce Exynos 2100 " Olympus " de Samsung que l'on devrait retrouver les variantes européennes de la série Galaxy S21 / S30.