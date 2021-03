OnePlus 9 et 9 Pro : la nouvelle série de smartphones mise sur la qualité photo avec Hasselblad

Après un unique modèle OnePlus 8T fin 2020 faisant la synthèse de son expertise, le fabricant OnePlus revient à deux smartphones en ce début 2021 pour alimenter sa nouvelle gamme premium.

Les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro vont représenter à leur tour le meilleur du savoir-faire de OnePlus mais pas seulement puisqu'ils initient également un partenariat avec le spécialiste suédois de la photo Hasselblad.

Prévue sur les trois prochaines années pour commencer, avec un investissement de 150 millions d'euros, l'alliance commence avec des efforts logiciels d'étalonnage des couleurs et de calibration des capteurs pour un rendu le plus naturel possible mais elle s'étendra aussi à des évolutions matérielles dont profiteront les prochains modèles de OnePlus.

OnePlus 9 Pro

Le OnePlus 9 Pro est le fleuron de la nouvelle gamme et celui qui concentre le plus d'innovation. Il propose un affichage 6,7 pouces QHD+ avec dalle Fluid AMOLED 2.0 (dalle AMOLED E4 haute qualité) et rafraîchissement 120 Hz finement adaptatif grâce au LTPO (Low Temperature Polycrystalline Oxide).

L'écran est légèrement incurvé sur les tranches latérales, répondant à un retour vers les écrans plans, et intègre un poinçon en angle pour le capteur photo avant de 16 megapixels. Il est entouré d'un châssis aluminium sur lequel sont dessinées des lignes d'antenne.

Le OnePlus 9 Pro embarque un SoC Snapdragon 888 avec 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5 et 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.1 (non extensible). Avec sa solution de refroidissement encore étoffée par rapport au OnePlus 8T, il pourra servir au gaming et embarque d'ailleurs toujours un Game Mode optimisant le fonctionnement du smartphone pour le jeu.

La plate-forme apporte également la compatibilité 5G grâce au modem Snapdragon X60 et le support des connectivités WiFi 6 et Bluetooth 5.2 (et NFC, GPS / Glonass / Galileo / Beidou...).

Sa batterie dual cell de 4500 mAh pourra profiter d'une charge rapide filaire 65W mais aussi d'une charge sans fil Warp Charge 50 Wireless de 50W, ainsi que d'une charge sans fil inversée pour charger les petits accessoires.

Pour la charge sans fil, un dock est proposé en option. Le OnePlus 9 Pro peut être placé en position horizontale ou verticale et il dispose d'un câble détachable. Il sera commercialisé au prix de 69,95 €.

Et la partie photo ? Le OnePlus 9 Pro dispose d'un grand bloc photo de quatre capteurs avec un module principal Sony IMX789 custom optimisé avec Sony et Oppo de 48 megapixels et ouverture f/1,8, avec OIS.

Il est accompagné d'un ultra grand angle 50 megaixels Sony IMX766 avec ouverture f/2,2 et lentille freeform pour limiter les aberrations et déformations de ce type de lentille.

On trouve également un téléobjectif de 8 megapixels assurant un zoom optique x3,3 et un zoom numérique jusqu'à x30. Le dernier capteur de 2 megapixels, est un module monochrome.

L'ensemble permet d'enregistrer de la vidéo en 8K / 30 fps et en 4K jusqu'en 120 fps avec différents modes possibles (Super Slow Motion, Time Lapse...).

Le OnePlus 9 Pro entre en précommande dès ce 23 mars avec en cadeau le dock de charge sans fil ou bien des écouteurs TWS OnePlus Buds. Deux variantes sont prévues dans trois coloris : Morning Mist, Pine Green ou Stellar Black :

OnePlus 9 Pro 8 Go / 128 Go : 919 €

OnePlus 9 Pro 12 Go / 256 Go : 999 €

La commercialisation effective se fera le 31 mars 2021 sur le site Oneplus, chez Amazon et dans les enseignes Fnac et Darty.

OnePlus 9

Le OnePlus 9 offre une configuration proche mais présente quelques différences. La dalle AMOLED de 6,55 pouces offre une résolution FHD+ et est complètement plane. Si la dalle reste de haute qualité, elle est légèrement moins performante ave une luminosité maximale de 1100 nits et une densité de 402 ppi (contre 525 ppi pour le modèle Pro).

On retrouve le poinçon pour le capteur photo avant et le lecteur d'empreintes sous l'écran. Le OnePlus 9 embarque lui aussi un SoC Snapdragon 888 avec les mêmes quantités de RAM LPDDR5 et de mémoire de stockage UFS 3.1 (toujours non extensible), ainsi que le support 5G et des connectivités sans fil Wifi 6 et Bluetooth 5.2.

Il intègre la même batterie 4500 mAh dual cell avec charge filaire Warp Charge 65T mais la charge sans fil est ramenée à une puissance de 15W.

Le smartphone se distingue encore par son bloc photo. Il comprend un capteur principal Sony IMX689 de 48 megapixels avec ouverture f/1,8 et OIS et le même capteur ultra grand angle Sony IMX766 de 50 megapixels et ouverture f/2,2.

A ces deux capteurs s'ajoutent un module monochrome 2 megapixels. On ne trouve donc pas ici le téléobjectif du 9 Pro et le zoom proposé est du x2 généré à partir du capteur principal et du x10 maximum.

Le OnePlus 9 sera proposé en trois coloris : Winter Mist, Arctic Sky et Astral Black (certains glossy, d'autres mats) et en deux versions :

OnePlus 9 8 Go / 128 Go : 719 €

OnePlus 9 12 Go / 256 Go : 819 €

Le smartphone entre en précommande dès ce 23 mars, avec en cadeau des écouteurs TWS OnePlus Buds Z mais la commercialisation effective se fera le 26 avril 2021. On pourra le trouver sur le site OnePlus, sur Amazon et dans les enseignes Fnac et Darty.