Trois offres de folie avec le smartphone OnePlus 9 Pro, l'imprimante HP Officejet Pro 7720 et le SSD Crucial P5 1 To

Aujourd'hui, le smartphone OnePlus 9 Pro profite d'une très belle réduction sur le site officiel de la marque.

Il est équipé d'un écran OLED de 6,7" avec une définition de 3200 x 1440 px et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Le mobile dispose du SoC Snapdragon 888 accompagné de 8 ou 12 Go RAM et de 128 ou 256 Go d'espace de stockage.

Côté photographie, le smartphone est doté de 4 modules photo dont un principal de 48 MP, un ultra grand angle de 50 MP, un téléobjectif de 8MP et un macroscopique de 3 MP. Et sur le devant, le OnePlus 9 Pro intègre un module de 16 MP. Pour finir, le OnePlus 9 Pro dispose d'une batterie de 4500 mAh qui offre plus de 12 heures d'autonomie.

Sur le site du constructeur OnePlus, le smartphone OnePlus 9 Pro 8+128 Go est au tarif réduit de 819 € au lieu de 919 €





Passons ensuite au disque SSD Crucial P5 1 To qui bénéficie d'une grosse réduction chez Cdiscount.

L'esapce de stockage en SSD est de type NVMe PCIe en format M.2. Il offre une vitesse d’écriture de 3000 Mo/s pour une vitesse de lecture de 3400 Mo/s. Il affiche aussi un bon taux d’opération par seconde de 430 000 / 500 000 IOPS. Au niveau de la durée de vie, le Crucial P5 1 To possède une durée de vie très longue de 2 millions d’heures.

Sur Cdiscount, le disque SSD Crucial P5 1 To est au prix de 90 € au lieu de 170 € avec le code AFFAIRE10.



Finissons ce top 3 avec l'imprimante HP Officejet Pro 7720 qui profite de 26 % de réduction sur Amazon.

Elle est de type jet d'encre avec une prise en charge des formats allant jusqu'à l'A3. Elle est aussi capable d'imprimer en recto verso et d'imprimer sans bordure. De plus, elle est compatible avec les smartphones, les tablettes, WiFi, Ethernet et USB.

L'imprimante est capable d'imprimer jusqu'à 22 pages par minutes en noir et 18 ppm en couleur sur le format A4. De plus, elle est compatible avec le service HP Instant Ink qui permet de gérer vos stocks d'encre sans contrainte tout en faisant des économies.

Sur Amazon, l'imprimante HP Officejet Pro 7720 et au prix de 200 € au lieu de 270 € avec la livraison gratuite.



Et d'autres bons plans sont disponibles comme la chute de prix sur les smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro et Pro 5G pour leur lancement ou encore Bouygues Télécom qui lance 3 forfaits mobiles dont un 100 Go et un 200 Go à 9,99 € et 11,99 € par mois !