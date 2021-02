OnePlus 9 Pro : la partie photo signée Hasselblad ?

Le OnePlus 9 devrait ainsi disposer d'un partenariat sérieux autour de sa partie photo. C'est du moins ce que laissent croire les photos du OnePlus 9 Pro publiées par le youtubeur Dave Lee.

Ce dernier partage ainsi une série de clichés de ce qu'il présente comme le OnePlus 9 Pro et plus spécialement de son dos. On y repère ainsi un large module photo avec deux énormes optiques principales appuyées par deux lentilles plus modestes et une marque de renom au milieu du bloc : Hasselblad.

La marque suédoise avait déjà travaillé de concert avec Lenovo et Motorola dans la téléphonie pour proposer des optiques pour smartphones. Rappelons que la marque est à l'origine des appareils photo qui ont été utilisés sur la Lune par les astronautes de la NASA des missions Apollo.

Alors certes, associer son nom à un smartphone ne garantit pour autant pas d'obtenir des clichés d'une qualité révolutionnaire... Mais cela peut déboucher sur de bonnes surprises. Rappelons que Huawei travaille pour sa part avec Leica et que ses smartphones sont systématiquement en tête des meilleurs appareils dans la photographie.