OnePlus 9 Pro : le smartphone s'affiche dans une vidéo

Le OnePlus 9 et ses déclinaisons seront présentés le 23 mars prochain par la marque au cours d'un événement dédié. Mais OnePlus a décidé de donner un petit aperçu des prochains smartphones aux fans de la marque.

Ce lundi, OnePlus confirmait le partenariat noué avec Hasselblad pour les modules caméra de ses appareils. On apprenait également que le partenariat avait été négocié pour 3 ans et que OnePlus investirait plus de 150 millions d'euros pour développer ses propres modules photo et rattraper son retard dans le secteur.

La marque a donc publié une vidéo baptisée LunarLand qui propose de voir quelques instants le dos de son OnePlus 9 Pro. On peut ainsi confirmer certaines fuites et noter la présence de 4 capteurs photo : un principal de 48 MP accompagné d'un ultra grand angle de 50 MP. On devine également deux autres capteurs dont la nature reste à préciser ainsi qu'un autofocus laser au-dessus d'un flash LED et d'un autre capteur, sans doute ToF.