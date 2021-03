Le nouveau OnePlus 9 Pro en vente en France aujourd'hui avec un cadeau

Le OnePlus 9 Pro que nous avons testé représente le meilleur du savoir-faire de OnePlus avec comme nouveauté un partenariat avec le spécialiste suédois de la photo Hasselblad permettant d'améliorer fortement la qualité dans ce domaine.

Pour rappel ce dernier propose un affichage 6,7 pouces QHD+ avec dalle Fluid AMOLED 2.0 (dalle AMOLED E4 haute qualité) et rafraîchissement 120 Hz finement adaptatif grâce au LTPO (Low Temperature Polycrystalline Oxide).

L'écran est légèrement incurvé sur les tranches latérales et intègre un poinçon en angle pour le capteur photo avant de 16 megapixels.

Le OnePlus 9 Pro dispose d'un surpuissant SoC Snapdragon 888 avec 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5 et 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.1 (non extensible).

La plate-forme apporte également la compatibilité 5G grâce au modem Snapdragon X60 et le support des connectivités WiFi 6 et Bluetooth 5.2 (et NFC, GPS / Glonass / Galileo / Beidou...).

Il intègre une batterie dual cell de 4500 mAh disposant d'une charge rapide filaire 65W mais aussi d'une charge sans fil Warp Charge 50 Wireless de 50W, ainsi que d'une charge sans fil inversée pour charger les petits accessoires.

Au niveau photographie, le OnePlus 9 Pro intègre un grand bloc photo de quatre capteurs avec un module principal Sony IMX789 custom optimisé avec Sony et Oppo de 48 megapixels et ouverture f/1,8, avec OIS. Ce dernier est accompagné d'un ultra grand angle 50 megaixels Sony IMX766 avec ouverture f/2,2 et lentille freeform pour limiter les aberrations et déformations de ce type de lentille. On trouve enfin un téléobjectif de 8 megapixels assurant un zoom optique x3,3 et un zoom numérique jusqu'à x30. Le dernier capteur de 2 megapixels, est un module monochrome.

L'ensemble permet d'enregistrer de la vidéo en 8K / 30 fps et en 4K jusqu'en 120 fps avec différents modes possibles (Super Slow Motion, Time Lapse...).

Le OnePlus 9 Pro est donc officiellement en vente ce 31 mars en France avec en cadeau les écouteurs OnePlus Type-C Bullets Earphones Black. Deux variantes sont prévues dans trois coloris : Morning Mist, Pine Green ou Stellar Black :

OnePlus 9 Pro 8 Go / 128 Go : 919 €

OnePlus 9 Pro 12 Go / 256 Go : 999 €

Vous pourrez le trouver sur le site Oneplus, mais aussi chez Amazon, Fnac et Darty.