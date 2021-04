OnePlus 9 Pro : mieux vaudra ne rien avoir à réparer, selon iFixit

Le OnePlus 9 Pro s'avère assez retors à ouvrir pour iFixit et il faudra faire attention aux nombreux câbles si l'on veut le réparer.

Le smartphone OnePlus 9 Pro est le nouveau fleuron de la marque avec cette année l'apport du savoir-faire de Hasselblad en matière de photo mobile et l'utilisation d'une lentille freeform pour réaliser des clichés ultra grand angle avec moins de distorsion aux marges.

Sera-t-il facile à réparer ? iFixit a tenté l'expérience du démontage et est très vite tombé sur un environnement riche en adhésif rendant l'ouverture délicate et le risque de casser le dos en verre lors de l'opération bien réel.

Il faudra également faire preuve de prudence pour accéder à la batterie sans rompre plusieurs câbles barrant son accès, ce qui, là aussi pourrait être dommageable pour l'appareil mobile.

La batterie dual cell est en revanche assez facile à désolidariser une fois rendue accessible grâce à deux embouts qu'il suffira de tirer. C'est plus simple que pour bien des smartphones dont la batterie est collée.

Et c'est seulement une fois que la batterie est dégagée que l'on peut envisager d'accéder aux capteurs photo. Pour le reste, les composants restent relativement modulaires et faciles à changer mais l'écran demandera beaucoup d'opérations pour être remplacé et il sera donc compliqué de changer un écran cassé.

Pour toutes ces raisons, iFixit donne au OnePlus 9 Pro un score de réparabilité de 4 / 10 seulement, au niveau du Galaxy S21 de Samsung et un poil mieux que le Galaxy S21 Ultra. Il reste des progrès à faire.

