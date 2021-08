ÉNORME promotion sur le smartphone OnePlus 9 et notre sélection du jour

Le bon plan du jour concerne le OnePlus 9 8+128 Go qui est en promotion sur le site E-commerce Amazon.

Le smartphone possède une dalle Fluid AMOLED avec une définition FULL HD+ sur un écran de 6,55" et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Le smartphone est propulsé par un SoC Snapdragon 888 couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Du côté de l’autonomie, le OnePlus 9 dispose d’une capacité de 4500 mAh avec une charge rapide de 65 W. Pour la photo, le smartphone dispose de trois capteurs à l’arrière de 48 Megapixels en objectif principal, 50 mégapixels en ultra grand-angle et 2 mégapixels pour le capteur de profondeur. Sur la face avant, le capteur est de 16 mégapixels. Ce modèle est compatible avec le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2 et se recharge à l’aide d’un câble USB Type-C.

Le smartphone OnePlus 9 8+128 Go est au prix de 616 € au lieu de 719 € chez Amazon avec la livraison gratuite.

Et vous trouverez également ci-dessous notre sélection des promotions du jour les plus intéressantes chez tous les e-commerçants :

Smartphone

Souris

Clavier

Écran

LG UltraGear 27" à 300 € au lieu de 430 € (Amazon)





Casque

Webcam

Logitech Brio à 159 € au lieu de 249 € (Amazon)





Divers





