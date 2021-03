OnePlus 9R : du haut de gamme à moins de 500 euros

En marge des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, la marque chinoise a finalement levé le voile sur le OnePlus 9R, un smartphone qui permet à OnePlus d'accéder à un nouveau segment, celui du haut de gamme à moins de 500 euros.

Nous en parlions il y a quelques jours avant la présentation des nouveaux smartphones de OnePlus, le OnePlus 9R est désormais officiel, mais pas la peine de s'emballer, le terminal n'a pas vocation à arriver sur notre marché de sitôt.

OnePlus n'a pas choisi son événement majeur pour dévoiler le terminal, et pour cause : le OnePlus 9R n'est pour l'instant dédié qu'aux marchés chinois et indien.

Il se dote d'un écran AMOLED de 6.55 pouces FHD+ en 120 Hz, d'un Soc Qualcomm Snapdragon 870 compatible 5G et de 8 à 12 Go de RAM. Le OnePlus 9R embarque une batterie de 4500 mAh compatible charge rapide 65W.

Sa partie photo n'est pas issue du partenariat avec Hasselblad, mais propose malgré tout 4 capteurs : un 48MP principal, un ultra grand angle de 16 MP, un macro 5 MP et un monochrome.

La bonne surprise du smartphone tient dans son prix s'affichant à 39 999 roupies pour la version 8Gp de RAM + 128 Go de stockage, soit environ 470 euros tandis que la version 12+256 GO s'affiche aux alentours de 510 euros.