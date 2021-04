OnePlus 9R : le smartphone plus abordable présenté le 15 avril

OnePlus fera une nouvelle présentation ce 15 avril et dévoilera en détail le OnePlus 9R, la déclinaison abordable de son dernier smartphone haut de gamme.

Après les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, la marque chinoise dévoilera bien le OnePlus 9R, un smartphone inspiré des deux appareils haut de gamme, mais qui vise un segment bien plus abordable. Et la date du 15 avril prochain est désormais confirmée par la marque

Exit le Snapdragon 888, le OnePlus 9R sera doté d'un Soc Qualcomm Snapdragon 870. Il sera associé à 8 ou 12 Go de RAM, d'une batterie de 4500 mAh compatible charge rapide Warp Charge 65W, d'un écran AMOLED 6,5 pouces en 90 Hz.

La partie photo sera également légèrement en retrait avec un capteur principal 48 MP (Sony IMX586) associé à un capteur 16 MP, un macro et un module de profondeur de champ.

Ce OnePlus 9R ne devrait être commercialisé que sur les marchés chinois et indiens à des prix situés entre 470 et 520 euros. Mais rien n'assure que OnePlus en reste là, et le smartphone pourrait de toute façon être proposé par les importateurs traditionnels.