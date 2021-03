OnePlus abandonne HydrogenOS et adopte ColorOS d'Oppo

Le CERN vient d'annoncer mettre un terme à l'utilisation des logiciels développés par la firme américaine Microsoft et opter pour des solutions open source.

De plus en plus de grandes villes européennes font le choix de se séparer des outils logiciels américains de Microsoft pour adopter des alternatives libres et gratuites. Barcelone a ainsi entamé la bascule vers l'open source.