OnePlus Ace : le premier smartphone de la marque avec charge 150W est officiel

C'est de nouveau la Chine qui a la primeur des nouveautés de la marque OnePlus avec l'annonce du OnePlus Ace, premier smartphone de la marque à se doter d'une charge filaire rapide de 150W.

Le modèle se distingue par un style différent de ce que propose OnePlus habituellement en reprenant notamment les tranches droites et abruptes que l'on retrouve sur les derniers iPhone.

Le bloc photo est également singulier par son rectangle placé en angle et faisant la part belle au capteur principal. A l'avant, on trouvera un grand affichage 6,7 pouces OLED avec rafraîchissement 120 Hz et échantillonnage tactile 340 Hz grimpant à 720 Hz pour le gaming.

L'affichage supporte l'espace colorimétrique DCI-P3 à 100% et le HDR10+, ainsi qu'une luminosité maximale de 1000 nits. Un poinçon centré loge le capteur photo avant de 16 megapixels.

Le OnePlus Ace profite du nouveau SoC Dimensity 8100-Max de MediaTek avec jusqu'à 12 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage UFS 3.1, avec une puce dédiée pour l'affichage et l'amélioration du framerate en jeu et toujours l'environnement HyperBoost optimisant le fonctionnement du smartphone pour le gaming, sans compter le système de refroidissement avec chambre à vapeur.

On pourra compléter la dissipation thermique par un accessoire avec ventilateur et plaques de dissipation à accoler au dos du smartphone. Avec ce SoC, les connectivités sans fil seront à la pointe : WiFi 6E et Bluetooth 5.2 sont ainsi de la partie, en plus du module NFC.

Sous Android 12 avec surcouche ColorOS 12 pour cette version chinoise, le smartphone exploite une batterie de 4500 mAh avec la charge 150W SuperVOOC annoncée durant le salon MWC 2022 de Barcelone.

Une charge complète de 0 à 100% ne demande que 17 minutes et OnePlus assure que la batterie conserve plus de 80% de capacité après 4 ans d'utilisation.

La partie photo se compose d'un module principal Sony IMX766 de 50 megapixels avec OIS et d'un ultra grand angle 8 megapixels, avec un module macro 2 megapixels pour compléter l'ensemble.

Le OnePlus Ace est annoncé en Chine à des prix allant de 2499 yuans (356 € environ) à 3499 yuans (499 € environ) en fonction de la configuration mémoire.