OnePlus Ace : le premier smartphone de la marque avec charge 150W se montre

Le fabricant OnePlus proposera bientôt un smartphone avec une charge filaire de 150W et si l'on pensait qu'il s'agirait d'un modèle Nord 3, on aurait finalement affaire à une nouvelle gamme.

La rumeur veut en effet que ce smartphone soit dénommé OnePlus Ace, ce que semble confirmer un teaser diffusé sur les réseaux sociaux chinois. Le rendu du bloc photo montre beaucoup de points communs avec le OnePlus 10R déjà aperçu précédemment.

Le smartphone est censé embarquer un affichage 6,7 pouces FHD+ AMOLED avec rafraîchissement 120 Hz et poinçon centré pour le capteur photo avant. A bord, on trouvera un SoC Dimensity 8100 de MediaTek avec jusqu'à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le bloc photo comprendrait un capteur grand angle Sony IMX766 de 50 megapixels associé à un ultra grand angle de 8 megapixels et un module 2 megapixels. La batterie de 4500 mAh offrirait donc une charge filaire rapide de 150W.

La configuration confirme qu'il s'agira bien d'un cousin proche du Realme GT Neo 3 annoncé il y a peu.