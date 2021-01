OnePlus Band : un premier bracelet connecté et une application OnePlus Health

OnePlus se lance sur le segment des bracelets connectés mesurant l'activité quotidienne et sportive avec le OnePlus Band et une application OnePlus Health synthétisant les données.

Après les écouteurs sans fil, la marque OnePlus étend son savoir-faire en matière d'accessoires avec son tout premier bracelet connecté, baptisé OnePlus Band.

Annoncé en Inde, il offre un affichage 1,1 pouce tactile couleur AMOLED (126 x 294 pixels) logé dans un boîtier étanche certifié IP68 et doté à l'arrière d'un cardiofréquencemètre optique (avec suivi du rythme cardiaque en continu) doublé d'une mesure de la SpO2.

Il permettra de suivre l'activité quotidienne et sportive (13 modes intégrés) et réalisera un suivi du sommeil. Le OnePlus Band ne pèse que 22 g et sa batterie de 100 mAh assurera une autonomie allant jusqu'à 14 jours.

Le bracelet connecté pourra être relié à un smartphone via une liaison Bluetooth 5.0 et les données pourront être récupérées et synthétisées dans une nouvelle application OnePlus Health lancée dans le même temps et qui permettra également une certaine personnalisation.

Le gadget saura aussi afficher les notifications du téléphone, contrôler la musique ou activer la fonction "Où est mon smartphone". Le bracelet OnePlus Band est annoncé en Inde au prix de 2499 roupies, soit 28 € environ, en plusieurs coloris et avec une disponibilité dès le 13 janvier.