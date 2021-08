OnePlus : après les Buds Pro, des écouteurs avec réduction de bruit plus abordables ?

Présentés en juillet avec le OnePlus Nord 2, les écouteurs sans fil Buds Pro montent en gamme et proposent un design soigné avec embout silicone, tige courte et réduction de bruit active.

OnePlus a mis les petits plats dans les grands en proposant une ANC dynamique et en adaptant finement les réglages de ses écouteurs à l'utilisateur via un test audio réalisé depuis l'application sur smartphone.

Et tout cela pour un tarif plutôt raisonnable de 149 €, quand la concurrence propose des fonctionnalités similaires à des tarifs sensiblement plus élevés. Et OnePlus n'en aurait pas fini avec les écouteurs TWS.

Le leaker Max Jambor affirme ainsi que la firme prépare de nouveaux écouteurs qui pourraient correspondre à des Buds Pro Lite en proposant un tarif encore plus bas tout en conservant la réduction de bruit active.

Il est possible que cette dernière ne soit pas aussi évoluée que celle des Buds Pro mais offre tout de même une réduction nette des bruits environnants, avec des matériaux moins premium.

Aucune date n'est avancée, pas plus qu'une grille tarifaire pour ces écouteurs TWS de OnePlus qui viendraient compléter une gamme déjà bien étoffée de produits audio pour smartphones.