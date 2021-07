OnePlus Buds Pro : les écouteurs TWS se renouvellent et ajoutent la réduction de bruit active

OnePlus a une expérience de plusieurs années en matière d'écouteurs Bluetooth mais c'est en 2020 que la marque a proposé ses premiers écouteurs TWS OnePlus Buds, suivis des OnePlus Buds Z quelques mois plus tard.

Poursuivant sur ce segment porteur, la firme annonce maintenant les OnePlus Buds Pro qui amorcent une montée en gamme en tout en conservant un design d'oreillette à tige (avec certification IP55) et en intégrant des embouts silicone.

Une raison à cela : les OnePlus Buds Pro proposent de la réduction active de bruit (ANC). Les oreillettes sont équipées de trois micros filtrant les sons extérieurs et permettant une réduction du volume ambiant de 40 dB et avec l'avantage d'une réduction dynamique des fréquences plutôt qu'un filtre fixe comme souvent proposé pour l'ANC, préservant ainsi le confort d'écoute.

Les OnePlus Buds Pro s'appuient ainsi sur des drivers de 11 mm et un support du Dolby Atmos pour assurer une qualité audio supérieure. Les micros intégrés permettent aussi de réduire le bruit du vent pour des conversations en haute qualité en mode oreillette.

Pour donner encore plus de relief, les OnePlus Buds Pro initient un test audio personnalisé pour adapter le son à l'audition de l'utilisateur. Il sera également possible de diffuser un bruit blanc avec le mode Zen pour rester dans sa bulle et ne pas être dérangé.

Les écouteurs assurent 7 heures d'autonomie (sans ANC, ou 5 heures avec réduction de bruit activée) et jusqu'à un total de 38 heures avec la batterie intégrée de leur étui de recharge. A noter que ce dernier profite d'une charge rapide assurant 10 heures d'écoute en seulement 10 minutes de charge.

Les écouteurs OnePlus Buds Pro peuvent aussi profiter de la recharge sans fil en les posant sur le dos du OnePlus 9 Pro...ou bien des smartphones à la pomme.

Les OnePlus Buds Pro seront proposés à 149 € mais il faudra attendre le mois d'août pour les voir débarquer. Les précommandes se tiendront du 18 au 24 août après quoi ils seront disponibles sur le site OnePlus et sur Amazon à partir du 25 août.