OnePlus Buds : des écouteurs TWS de qualité pour moins de 90 €

Parti des smartphones, le fabricant OnePlus a vite l'importance de pouvoir fournir des casques audio de qualité, filaires d'abord puis sans fil, permettant aussi de justifier l'abandon de la prise jack 3,5 mm.

Avec les Bullets Wireless, il a démarré une série d'écouteurs sans fil de type tour de nuque permettant d'offrir une belle autonomie et une connectivité facilitée. Mais puisque le marché s'oriente en faveur des écouteurs sans fil TWS, à savoir les oreillettes séparées ne nécessitant plus aucun câble, l'heure est venue de faire progresser son offre avec les OnePlus Buds.

Et puisque Apple domine largement ce segment avec les AirPods, c'est vers un design proche que s'est orienté le fabricant chinois avec un form factor de type oreillette à tige.

La proximité de design avec les écouteurs d'Apple est franche (mais OnePlus n'est pas le seul à l'avoir adopté), encore plus dans le coloris blanc testé ici. Les écouteurs ne sont pas proprement dits de type intra-auriculaire dans la mesure où ils ne présentent pas d'embout silicone et se positionnent à l'entrée du pavillon de l'oreille.

L'oreillette se prolonge d'une fine tige qui facilitera la stabilité de connexion avec le smartphone compagnon. Les OnePlus Buds misent sur leur légèreté (4,7 g), leur appairage facile et surtout une belle autonomie de 7 heures, que l'on pourra quadrupler grâce à l'étui de rangement, ou bien 4 heures en appel.

Les écouteurs profitent d'une connectivité sans fil Bluetooth 5.0 qui assurera une bonne stabilité de connexion et un temps de latence réduit. A bord, une puce de communication Qualcomm assure les échanges et la synchronisation du son entre les oreillettes.

Une particularité spécifique aux OnePlus Buds sera de pouvoir profiter d'une très faible latence lorsque le smartphone OnePlus compagnon passe en mode Fnatic pour le gaming. Plus généralement, la latence est suffisamment réduite pour que le décalage entre le son et l'image d'une vidéo soit minime et à peine perceptible.

OnePlus mise aussi sur la qualité sonore de ses nouveaux écouteurs grâce à un transducteur dynamique de 13,4 mm. A l'usage, le son est bien différencié, mais les basses perdent un peu en puissance, ce qui pourra être gênant selon les goûts musicaux.

Le port des écouteurs est plutôt agréable, notamment grâce à leur légèreté et leur tenue bien calés dans le pavillon de l'oreille, n'a pas posé de problème de maintien. Pour un usage sportif, il faudra toutefois sans doute plutôt se tourner vers les modèles tour de nuque.

Il sera toujours possible d'activer un mode de signalement sonore des écouteurs en cas de disparition de l'une des oreillettes, perdue au fond du canapé. On trouvera en outre des commandes tactiles en effleurant l'oreillette droite. Par défaut, cela permet de changer de passer au morceau suivant, mais il est possible de la reprogrammer pour activer, par exemple, Google Assistant.

Les écouteurs OnePlus Buds, sans embouts de silicone, n'isolent pas totalement des bruits extérieurs et ne présentent de réduction active du bruit, comme on peut la retrouver sur des modèles concurrents haut de gamme.

Les écouteurs proposent tout de même un mode d'annulation des bruits ambiants activé lors des appels téléphoniques, permettant une transmission de qualité de la voix pour des conversations claires sans faire subir l'environnement sonore à l'interlocuteur.

L'étui de rangement des OnePlus Buds se présente sous la forme d'une petite boîte arrondie avec une charnière donnant accès aux écouteurs. Elle présente une simple diode à l'avant qui donnera des indications d'activation des écouteurs, de charge restante (vert passant au rouge quand il reste moins de 20% de batterie) et d'appairage (couleur blanche), activable depuis un petit bouton à l'arrière.

L'étui se charge depuis un port USB-C et est compatible avec la charge rapide, mais ne propose pas de charge sans fil. L'un de ses points forts est de proposer une fast charge de 10 heures d'écoute en seulement 10 minutes de charge.

Le souci du détail au fond de la boîte

Pour ses premiers écouteurs TWS, OnePlus positionne ses OnePlus Buds à un tarif de 89 € qui les situe sur un positionnement attractif en milieu de gamme, tout comme la marque s'est montrée assez agressive avec la dernière version de ses écouteurs Bullets Wireless Z lancés en avril.

Annoncés en même temps que le OnePlus Nord, les écouteurs OnePlus Buds sont dès à présent disponibles sur le site officiel de OnePlus.