Les écouteurs OnePlus Buds Z à prix réduit mais aussi vélo électrique Bezior M1 et aspirateurs Miija / iLife

Le bon plan du jour concerne les écouteurs TWS OnePlus Buds Z affichés à seulement 39 € au lieu de 59 € chez Gearbest en utilisant le coupon I67D0B3FFE953000 avec une livraison gratuite en quelques jours depuis la France.

Pour rappel, les écouteurs OnePlus Buds Z utilisent un format d'oreillette avec tige et intégration de drivers de 10 mm. Ils sont certifiés IP55, et donc résistants aux éclaboussures d'eau, et compatibles avec le Bluetooth 5.0 pour une connexion stable et optimale.

Vous aurez 4 heures d'autonomie et jusqu'à 20 heures avec le boitier qui intègre un dispositif de charge rapide.

Gearbest propose actuellement les écouteurs sans fil OnePlus Buds Z à seulement 39 € avec le code promotionnel I67D0B3FFE953000 et une livraison gratuite depuis la France !

Vous pourrez trouver d'autres promotions intéressantes chez Gearbest comme :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant Amazon qui fait le plein de promotions (moniteur gaming incurvé LG, routeurs WiFi 6 mesh, iPhone et AirPods, PC..) ou encore les Xiaomi Redmi Note 10 4G et 5G, Note 10S et Note 10 Pro à partir de 136 € (!!) depuis la France.