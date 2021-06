Xiaomi Redmi Note 10 4G et 5G, Note 10S et Note 10 Pro à partir de 136 € (!!) depuis la France

En mars dernier Xiaomi présentait ses nouveaux smartphones Redmi Note 10 (en version 4G initialement puis ensuite en version 5G), Redmi Note 10S et Redmi Note 10 Pro qui devraient constituer le fer de lance du constructeur au niveau rapport qualité vs prix et qui devraient connaître un succès très important, à l'image d'un Samsung Galaxy A51 en 2020.

Aujourd'hui, AliExpress propose de fortes réductions sur toute la gamme, avec des smartphones tous expédiés gratuitement depuis la France en 3 jours :

les prix du Redmi Note 10 64 Go et du Redmi Note 10 5G 128 Go étant particulièrement intéressants !

Rappelons que Le Redmi Note 10 offre un affichage 6,43 pouces en 60 Hz avec dalle Super AMOLED et processeur Snapdragon 678 associé à 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage, avec une batterie de 5000 mAh avec charge rapide 33W. A l'arrière, le bloc photo propose un module principal de 48 megapixels, un ultra grand angle 8 megapixels, un module macro 2 megapixels et un capteur de mesure des données de profondeur de 2 megapixels. A l'avant, le capteur à selfies de 13 megapixels est logé dans un poinçon centré.

Le Redmi Note 10S reprend les mêmes caractéristiques que le Redmi Note 10 mais avec un capteur principal photo de 64 megapixels et un SoC Helio G95 de MediaTek.

Le Redmi Note 10 Pro utilise un affichage AMOLED 6,67 pouces FHD+ avec rafraîchissement 120 Hz et un SoC Snapdragon 732G accompagné de 6 à 8 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage. La batterie de 5020 mAh est avec charge rapide de 33W, et vous trouverez un capteur photo principal de 108 megapixels, avec un capteur photo frontal de 16 megapixels avec un capteur macro à 5 megapixels.

Enfin le Redmi Note 10 5G reprend le design du Redmi Note 10 Pro mais intègre un affichage 6,5 pouces avec rafraîchissement 90 Hz adaptatif. Il intègre un SoC Dimensity 700 5G gravé en 7 nm avec modem 5G sub-6 GHz avec 6 ou 8 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage. On trouvera toujours le bloc photo à l'arrière de 48 megapixels et la grande batterie de 5000 mAh avec charge 18W.



