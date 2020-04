OnePlus Bullets Wireless Z : de nouveaux écouteurs sans fil, encore moins chers

Après les Bullets Wireless 2 annoncés l'an dernier, OnePlus a présenté de nouveaux écouteurs sans fil OnePlus Bullets Wireless Z pour accompagner le lancement de ses smartphones OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro.

Avec un design tour de nuque, ils reprennent le même format que leur prédécesseur, le fabricant ne proposant toujours pas d'écouteurs True Wireless malgré le succès de ce type de casque.

On retrouvera les éléments de ce qui a fait le succès de la version précédente avec une coque étanche IP55 protégeant de la pluie et de la sueur et que les sportifs ne craindront donc pas d'emporter partout avec eux et une charge rapide USB-C fournissant 10 heures d'autonomie en seulement 10 minutes de charge.

Ils exploitent la technologie sans fil Bluetooth 5.0, assurant une meilleure stabilité de la connexion avec un smartphone compagnon. Les écouteurs profitent d'un appairage rapide et d'une capacité de bascule entre deux appareils connectés.

L'autonomie totale des Bullets Wireless Z est de 20 heures, ce qui laissera voir venir, et l'on retrouve le système de fixation magnétique qui sert aussi d'interrupteur au niveau des écouteurs intraauriculaires.

Une télécommande est présente sur le câble pour le contrôle de la musique, l'activation de l'assistant numérique ou la prise des appels, le casque pouvant faire office de kit mains libres.

Et, bonne nouvelle, les écouteurs sans fil OnePlus Bullett Wireless Z profitent d'un tarif de 49,95 €, bien moindre que les 100 € de la version précédente.